Catorce premios para os creadores que interviron en Curtocircuito

Santiago. Os xurados desta edición de Curtocircuíto - Festival Internacional de Cine tras as deliberacións outorgaron onte os seus galardóns. O Premio Radar foi para Sun Dog, de Dorian Jespers, e a mención especial para Radar: Dustin, de Naïla Guiguet. O Premio Explora foi para Look Then Below, de Ben Rivers; o Premio Galiza a Vestiges (an archipielago), de Enar de Dios, e a mención especial a Galiza: Blanco y Fucsia, de Marta Valverde.

Premio Penínsulas, patrocinado por RC Service, para La sangre es blanca, de Óscar Vicentelli, y Mención especial a Los Páramos, de Jaime Puertas. Premio do Público, patrocinado por GADIS, Dustin de Naïla Guiguet. Asimesmo, concedeuse o Premio Xurado Novo a Pyrale, de Roxanne Gaucherand, e a Mención especial Xurado Novo a Sun Dog, de Dorian Jespers.

O CREA á Mellor dirección galega, Vestiges (an archipielago) de Enar de Dios. O AGAG ao Mellor guion galego, a Todo el mundo se parece de lejos de Rafa de los Arcos, con Mención especial AGAG a Onde dormen as gaivotas, de Dani Cornes.

Por último, o Premio Outra Compostela, patrocinado por Turismo de Santiago y Santiago de Compostela Film Commission, foi para De sangue e cristais, de Lucía Ramiro, Bruno Arias, Miguel González, Beatriz Fernández e Miguel García.

O festival internacional compostelán Curtocircuíto está organizado polo Concello de Santiago, e financiado, entre outros, pola Deputación da Coruña e AGADIC. ECG