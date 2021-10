Celebración das vodas de prata da promoción de Medicina do 95

Os antigos alumnos da promoción 1989-1995 de Medicina da Universidade de Santiago, que o ano pasado celebrarían o 25 aniversario da súa licenciatura pero que, por motivo da pandemia, tiveron que suspender os actos programados, festexaron onte a súa volta ás aulas de Compostela. O comité organizador, representado polo doutor Jesús J. Suárez Martínez, estivo formado tamén po los doutores Federico Martinón Torres, Elías Rodríguez Czplicki e Carlos Villar Blanco. A xornada comezou cunha visita ao Recanto da Saudade para ver a placa conmemorativa, cunha pequena intervención do representante de Alumni USC, Francisco Barreiro Morandeira.

Despois fixeron unha fotografía de grupo nas escaleiras da Facultade de Medicina, e despois, xa no Salón de Actos da Facultade, tivo lugar un acto no que estiveron presentes o decano do centro, o profesor Julián Álvarez Escudero, o representante do profesorado Alejandro Novo Domínguez e os representantes do alumnado da promoción, Gema Rodríguez Trigo e José Luis Fernández Fernández. A xornada rematou cun xantar de confraternidade no Hostal dos Reis Católicos.