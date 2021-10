Celebración do Día do Cancro de Mama con un gran acto en Raxoi

Santiago. Un gran lazo rosa cubriu onte parte da Praza do Obradoiro, nun acto acto conmemorativo do Día Mundial contra o Cancro de Mama que rematou coa lectura dun manifesto no que se reivindicou “a necesidade de sumar esforzos para superar con máis facilidade”, ese duro percorrido. Un camiño que, en moitas ocasións, vese dificultado “pola vulnerabilidade económica e social, como consecuencia do incremento dos gastos, a reducción de ingresos ou a perda do posto de traballo”. No acto estivo presente o concelleiro de Mobilidade e Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, acompañado das edis Beatriz Cigarrán, do Grupo Popular; e de Goretti Sanmartín, voceira do BNG local. O manifesto leuno Begoña Rodríguez, vicepresidenta da xunta local de Santiago da Asociación Española Contra o Cancro (AECC) organizadora do acto. Durante o ano 2020, a Asociación Española Contra o Cancro atendeu a máis de 23.000 mulleres. redacción