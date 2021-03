Celebración do mes da poesía en Santiago con ‘Aldaolado’ ou Alba Cid

Ao longo do mes de marzo o auditorio Neira Vilas será o escenario para que cinco dos poetas máis destacados das letras galegas fagan unha libre interpretación dunha das súas obras ou da que consideren máis axeitada para celebrar os dez anos deste equipamento cultural. “A programación impulsada para conmemorar este décimo aniversario non podía esquecer o xénero literario que lle deu ás nosas letras algunhas das obras máis senlleiras”, salientou Anxo M. Lorenzo. Neste senso, o representante de Cultura da Xunta de Galicia explicou que o ciclo celebrarase ao longo de todo marzo “por ser o mes no que celebramos o Día da Poesía”.

A xornada máis especial será o día 21 cando, coincidindo coa celebración desta efeméride e co décimo aniversario da Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura, realizará unha lectura a poeta Alba Cid, gañadora do Premio Nacional de Poesía Xoven no 2020.

Participan neste ciclo Yolanda Castaño, protagonista da interpretación realizada o pasado venres, e o dueto Aldaolado, composto por María Lado e Lucía Aldao, que estarán na Cidade da Cultura o vindeiro venres 26 ás 19.00 horas. A encargada de pechar a actividade será Rosalía Fernández Rial, o sábado 27 ás 12.00 h.