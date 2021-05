Centenares de paraugas coa imaxe de Xela Arias para celebrar as Letras

Santiago. Ante a celebración mañá do día grande das Letras Galegas, o Casino de Santiago súmase ás numerosas celebracións que están a desenvolverse estes días cunha entrega de paraugas coa imaxe da escritora, de edición limitada. De cor branca, mesturan o rostro de Arias con portadas dos libros finalistas do Premio Novela Europea na modalidade de novela traducida, un galardón que se fallará mañá. Os 300 paraugas están numerados, correspondendo o número 1 ao conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez. O resto dos paraugas repartiranse no propio Casino, e tamén en librerías, establecementos comerciais -entre eles El Corte Inglés-, na biblioteca Ánxel Casal e nos diferentes centros socioculturais de Compostela.

A escritora homenaxeada nas Letras Galegas 2021 é tamén a protagonista da exposición inaugurada esta semana na biblioteca Ánxel Casal, Xela Arias. Asinamos ser libres. Trátase dunha mostra itinerante, organizada pola Xunta e comisariado pola profesora María Xesús Nogueira, que consta de 12 paneis informativos con textos biográficos e fotografías sobre a autora de Sarria. Ata o mes de decembro, esta exposición viaxará por máis dunha decena de municipios galegos. ECG