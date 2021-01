Cerrado más del 70 % de hoteles en la ciudad pese al estreno del Xacobeo

··· Tal y como se había comprometido la Corporación municipal con el sector hostelero, la supresión de las tasas de las terrazas para 2021 es ya una realidad.

“Durante o ano 2021 non estarán suxeitas á taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público local as ocupacións do solo e subsolo contempladas na letra g do artigo 2 desta ordenanza fiscal, relativas á ocupación con mesas, cadeiras, tribunas, quioscos de hostalería e outros elementos análogos con finalidade lucrativa”, versa la Ordenanza 3.23 Taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público municipal.

··· Esta fue una de las primeras reclamaciones trasladadas por los hosteleros a la alcaldía cuando comenzaron las consecuencias de la pandemia. En este sentido, hablan de satisfacción con la respuesta obtenida y la promesa de ayudas económicas.