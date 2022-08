Cerrarán un agosto de gran disfrute la música, la lírica y el ocio en familia

Con el remate de agosto se aproxima, también, el final de las actividades culturales y de ocio que fueron llegando a Compostela con el paso del verano. Sin embargo, esta semana aún traerá algunas propuestas más que prometen cerrar a lo grande un mes marcado por la música, el arte y la diversión en familia. Concretamente, las últimas jornadas del Festival C, junto a los Contos no parque y a las NoitiNHas del hotel NH, mantendrán bien ocupadas las tardes y veladas de esta semana, en la que también dará comienzo el programa Olladas máxicas no Gaiás, una nueva actividad pensada para facilitar a las familias la conciliación en las semanas previas al comienzo de curso.

Así, durante las mañanas de entre hoy y el 9 de septiembre, el Museo Centro Gaiás acogerá este campamento urbano para explorar el arte, la música, la magia y el deporte desde perspectivas que fomenten los valores de solidaridad e igualdad.

Además, hoy mismo podremos disfrutar de Extravíos, un espectáculo de danza acompañado por una ukestra de ukeleles que traerán en directo al escenario del Cemiterio do Bonaval el conjunto colaborativo de VACAburra y Ukestra do Medio. Será a las 20.00 horas y tendrá una duración aproximada de 35 minutos.

CONTOS NO PARQUE. Por otro lado, y como cada martes, mañana volverán a la plataforma de los arcos del Parque de Bonaval, los Contos no parque para el disfrute al aire libre de los más pequeños de la casa. En esta ocasión, arrancarán a las habituales 18.00 horas con Terra de Xogos Miudiño y, a continuación, A orella pendella de Bea Campos. Mientras que el primero se presenta como un espacio de juego para descubrir las posibilidades que ofrece el material natural no estructurado como ramas, trozos de madera, caña o piedras; el segundo será un taller en el que aprender cuentos, dichos y canciones acompañado por música en directo. Como siempre, el acceso será abierto y gratuito.

FESTIVAL C. Asimismo, y de forma simultánea al inicio de estas actividades arrancará, a las 18.00 horas, la conferencia De Reich a KMRU: África como vangarda musical contemporánea, a cargo de Ignacio Prego, en la Terraza de la Fundación Granell.

Algo más tarde, a las 20.00 horas, en Platerías se podrá disfrutar del con el concierto clausura del ciclo Cardinais. Academia Internacional Vertixe Sonora 2022, en el que se interpretará una de las grandes composiciones de Steve Reich, Música para 18 músicos. Finalmente, a las 21.45 horas comenzará en la Zona C el último evento de la velada: Polirritmia Afroeléctrica, una sesión de música en directo a cargo de DJ Nacheit.

El miércoles será el último día del Festival C al compás de la música y la lírica, concretamente con una propuesta de la mano de Cintaadhesiva: la cuarta y última actuación del recital de poesía Os fíos, as sementes, que se situará frente a la estatua de Lorca, en la Alameda, a las 20.00 horas.

NOITINHAS. Por último, el hotel NH Collection Santiago volverá a ofrecer música y tapas gourmet durante la noche del miércoles. El acceso será de carácter gratuito, como es habitual, tras haber realizado la recogida previa de invitación.

Así, la sesión arrancará a las 19.30 horas con el reparto de invitaciones en la recepción del hotel indicándose, al respecto, el máximo de 6 invitaciones por persona que se establece en el momento de la recogida. A continuación, entre las 19.30 y las 21.00 horas tendrá lugar en la azotea de la sexta planta una sesión en directo a cargo de DJ Pájara Boba y un espectáculo de showcooking de la mano de Iria Espinosa, cocinera de Taberna 5 Mares en A Coruña.

Les seguirá el concierto, a las 21.00 horas, de la banda de new eave y grunge psicodélico Los Malinches. De esta forma, se pondrá el broche a la cuarta de las seis veladas que componen el calendario del ciclo y dan cita a destacados artistas del panorama musical nacional e internacional.

De igual manera, se estará dando también cierre a este mes de agosto en el que el disfrute del ambiente festivo pudo, por fin, consolidar su esperado retorno a las rúas compostelanas.