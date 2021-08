Certamen fotográfico Ruth Matilda Anderson

ABIERTO EL PLAZO. El certamen de fotografía Ruth Matilda Anderson, que en este 2021 llega a su séptima edición, mantiene abierto el plazo de participación hasta el próximo día 10 de septiembre. Este año la temática de los trabajos presentados tendrá una relación directa con las mujeres desde diversas perspectiva, como “visibilización do traballo, mulleres e ciencia, ou rompendo estereotipos de xénero”, tal y como indican sus promotores, que pretende contribuir así a sacar a la luz “o labor historicamente invisibilizado que desenvolven as mulleres na sociedade e contribuír a deconstruír os estereotipos de xénero no relativo a traballos supostamente propios de mulleres ou homes”. Dirigido a la comunidad universitaria de la Universidad de Santiago, así como a antiguos alumnos y alumnas de la USC, el concurso premiará “a creatividade, innovación e o impacto da imaxe”, indicando además, para quienes quieran participar que “o formato das imaxes presentadas deberá ser dixital, cunha resolución mínima de 300 ppp, orientación horizontal, e tamaño A3 ou A4”. El jurado elegirá las doce fotografías que considere de mayor calidad técnico-artística siempre que se ajusten a la temática establecida en la convocatoria, y de entre estas, las tres mejores. El primer premio cuenta con dotación económica y será el cartel conmemorativo del Día Internacional das Mulleres 2022.. a.i.s.