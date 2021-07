Certificado de ‘aeropuerto seguro’ desde el punto de vista sanitario a Lavacolla

La recuperación del sector turístico compostelano está muy pendiente de que los viajeros, especialmente a nivel internacional, recobren su confianza en la seguridad sanitaria tanto en el destino como durante el traslado. En este sentido, ayer se recibió una noticia muy positiva que invita al optimismo.

La terminal de Santiago-Rosalía de Castro acaba de recibir la certificación del programa de Acreditación de Salud Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Se trata de un programa que evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por ACI, la organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la EASA, el Centro Europeo de prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la Organización Mundial de la Salud, y que se enmarcan a su vez en los objetivos del Plan de Recuperación Operativa desarrollado por Aena desde abril de 2020, que se está aplicando desde aquel momento en todos los aeropuertos que integran la red.

La acreditación Airport Health Accreditation (AHA) demuestra el compromiso continuo de Aena con las medidas adoptadas para la seguridad de empleados y pasajeros con motivo de la pandemia, con el objetivo de volver a recuperar la confianza de los viajeros en el transporte aéreo, señalan.

Como publicó el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, en su Guidelines for covid-19 testing and quarantine of air travellers, el transporte aéreo se mostró como un entorno de baja prevalencia del virus, sumando menos del 1 % de los casos detectados.

Entre las medidas adoptadas para toda la red de Aena figuran la instalación de biombos, limpieza y desinfección, sinaléctica, ventilación, gel hidroalcohólico, nuevos procedimientos operativos y elmentos contactless, entre muchos otros. Estas medidas y protocolos se aplicaron en todos los aeropuertos de la red de Aena.

Medidas. El gestor aeroportuario español sigue trabajando de forma constante en todos sus aeropuertos con el objetivo decidido de consolidar el tráfico aéreo de forma segura. Así, su Plan de Recuperación Operativa incluye más de cien medidas entre las dirigidas directamente a pasajeros, y las de carácter operativo y organizativo.

Sobre este aspecto, Ricardo López, director del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, señala que “este reconocimiento viene a apoyar todas las medidas que el aeropuerto tomó a lo largo de todos estos meses para que nuestra instalación siga ofreciendo la confianza de siempre a nuestros pasajeros, y que todos ellos se sientan seguros al volver a elegirnos para realizar sus desplazamientos aéreos”, concluye el responsable.

AHA es el primer programa mundial concebido específicamente para hacer frente a la nueva situación por la que atraviesa el sector aeroportuario a partir de la crisis del COVID-19.

La acreditación fue otorgada después de una cuidadosa evaluación de las medidas y procedimientos sanitarios que Aena y las autoridades españolas introdujeron en todas las áreas y procesos del pasajero.