Charlas sobre Granell e o seu exilio e a política

arte. A Fundación Eugenio Granell presenta no vindeiro mes de novembro o ciclo de conferencias Eugenio Granell. O exilio e o sue continuo compromiso político. Un ciclo de conferencias co que pretenden difundir e dar visibilidade ao compromiso político de Eugenio Granell co partido no que militou ao longo de toda a súa vida, o POUM, e incidir na memoria histórica de artistas e intelectuais republicanos exiliados a causa da Guerra Civil. Un proxecto subvencionado polo Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática dentro das actividades relacionadas coa recuperación da Memoria Democrática e as vítimas da Guerra Civil e da Dictadura. As conferencias celebraranse os mércores 3, 10, 17 e 24 de novembro, ás 19.00 h na Sala 2 da segunda planta do Museo. Unha das salas onde se pode contemplar a mostra Granell: 46 Anos de exilio, as súas causas e a importancia da Amizade, (1939 – 1985). ECG