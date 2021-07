Chega a Santiago o peregrino 25.000 do que vai de ano

Co obxectivo de que os peregrinos poidan compartir en redes sociais a experiencia persoal e vital que supón realizar o Camiño, a Xunta vén de lanzar un cento de stickers e gifs. Xa están dispoñibles para todos os usuarios de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram, e poderán ser atopados escribindo as palabras Xacobeo ou Xunta no buscador da aplicación.

A principal figura é a de Cunchiña, que a partir de agora converterase na mascota do Xacobeo nas redes sociais. Ademais se inclúen ata 32 cunchiñas en diferentes estados de ánimo para que o camiñante poida reflectir o que experimenta en cada momento durante o percorrido.

O paquete de imaxes multimedia foi presentado polo vicepresidente primeiro e titular de Turismo da Xunta, Alfonso Rueda, quen destacou que con estas ferramentas énchese un óco necesario “porque queremos que a xente veña a Galicia e o conte, e queremos axudarlles a contalo”. Deste xeito “cubrimos un óco que criamos preciso encher”, subliñou Rueda. No acto tamén estivo presente a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Con este

paquete os peregrinos po-

derán crear e compartir contido nunha linguaxe desenfadada, divertida e graciosa.

A Xunta intensifica así a súa aposta polas redes sociais na promoción do Camiño, de Santiago e do Xacobeo para conseguir chegar ao maior número de persoas posible nun verán clave para o sector.

A pesar da pandemia, onte alcanzouse o número simbólico do peregrino número 25.000 no que vai de ano. Alfonso Rueda reivindicou a Galicia como destino seguro e lembrou a existencia do seguro coronavirus, que ofrece un plus de tranquilidade aos turistas ao cubrir os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e de hospitalización ante un caso positivo por covid-19. Tamén os gastos que poidan xurdir pola repatriación sanitaria ou pola prolongación da estadía en Galicia por corentena obrigatoria. O seguro compleméntase con todas as medidas hixiénico-sanitarias dos albergues.