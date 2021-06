Chega o verán despois doutra primavera seca

SANTIAGO. A vindeira madrugada, na noite do domingo ao luns, ás 5.32 horas do 21 de xuño, dá comezo o verán no hemisferio norte, e na capital galega faino logo doutra primavera seca na contorna, pero de contrastes típicos desta época do ano. No comezo da estación non houbo precipitacións (2,0 l/m2 nos últimos días de marzo) para logo comezar suavemente ao longo de abril (74,9 l/m2) e incrementarse a mediados de maio (135,9 l/m2). As primeiras dúas semana de xuño foron secas e máis ben calorosas, chegando de novo as choivas a fins da primavera. En total recolléronse en Compostela ao redor de 275 litros/m2 en toda a primavera, o que representa “un rexistro moi curto para o que é a media, case o dobre”, indica o director do Observatorio Astronómico da USC, José Ángel Docobo Docobo. A temperatura máxima dos últimos tres meses acadouse o día 15 de xuño con 31,8º, seguida dos 30,7 do día anterior. En maio, en contra do que viña sendo habitual nos últimos anos, non se pasou dos 27,5º (día 31), temperatura que en cambio superou marzo con 27,8º (día 31). “Chaman a atención as mínimas medidas os días 2 e 4 de maio, ambas as dúas por debaixo dos 3º”, sinala o profesor Docobo, aínda que a temperatura mínima da primavera, practicamente igual á dos xa sinalados días de maio, foron os 2,5 rexistrados o 27 de marzo. REDAC.