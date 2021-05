Chega ‘Prima 21’ para dinamizar o comercio

festa. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, animou ao sector comercial e as asociacións a participar en Prima 21. A festa do comercio local, que se desenvolverá o xoves 3, o venres 4 e sábado 5 de xuño de 2021 en distintos barrios de Santiago. Unha iniciativa, sinalou o rexedor, “con vocación de continuidade, co fin de consolidar unha festa do comercio en primavera”. Ademais do alcalde, na presentación estivo presente a técnica responsable da área de Comercio, Lucía Castro, quen explicou que o obxectivo “é dinamizar o consumo á vez que se lle dá unha nota de cor e alegría á cidade, coas distintas actuacións e actividades programadas”.

Durante o transcurso de Prima 21, os comercios poderán presentar os seus produtos e servizos nas beirarrúas sen necesidade de solicitar un permiso específico, aínda que deberán permitir o acceso aos portais de vivendas e ao tránsito peonil. Unha celebración, con vocación de continuidade, segundo o alcalde, que conta cun intenso programa de actividades durante as tres xornadas, para as que non é preciso reservar entrada.

Haberá actividades como animación de rúa, teatro, desfiles tradicionais ou concertos para todos os públicos en diversas zonas da cidade, incluidos os barrios máis comerciais, cubrindo toda a zona vella, o Ensache, As Fontiñas, San Pedro e Conxo. s. cuiña