CHUS: finalizan los test de saliva y la segunda vacuna anti-COVID

··· Pablo Souto, enfermero compostelano que actualmente trabaja en el servicio de Urgencias del hospital Clínico de Santiago, recibió ayer su segunda dosis de la vacuna anti-COVID. “Estoy muy contento. Solo noto una pequeña molestia en el brazo, al igual que algunos de mis compañeros, aunque a otros les duele un poco la cabeza... Nada que no pase con un paracetamol y un poco de descanso”. Pese a estar ya inmunizado, señala la necesidad de “no bajar la guardia”. Argumenta que “hasta que un 60 ó 70 por ciento de la población no esté vacunada hay que seguir manteniendo la seguridad: lavado de manos, distancia social, etc. Es la única arma”.