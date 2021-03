CHUS: fragmentan piedras renales con láser y orificios de apenas dos milímetros

Santiago. Hay dos fechas que Ramón Ordás, de 51 años, empresario afincado en Compostela desde hace más de dos décadas, una es la del día de su boda con Dolores López, y la otra el 26 de abril de 2017. Ese día él se convirtió en receptor de un riñón y ella en la donante”.

Hace ya más de dos años que Ramón contó su historia en EL CORREO y todo este tiempo en su perfil de WhatsApp tiene el recorte de la portada donde se contaba su historia. “Es algo que me gusta conservar porque cada vez que comparto mi número y ven mi perfil todo el mundo me pregunta por la donación entre vivos. Es una forma de difundir la necesidad no solo de ser donante, sino también de que un allegado también puede serlo”.

Ahora, cerca ya del cuarto aniversario del trasplante renal, Ramón asegura que “estoy perfectamente, al igual que mi mujer. Esta intervención supuso un cambio radical en mi calidad de vida, sino ahora podría estar atado a una máquina de diálisis o en lista de espera de un riñón”.

De hecho, debido a su trabajo, desde el trasplante ya ha viajado a Japón, México y Canadá, “algo que era impensable antes de la cirugía”.

Explica que Dolores tiene que hacerse cada seis meses al CHUS y él cada cuatro, y que toma cuatro pastillas al día, pero nada más. “Mi calidad de vida es muy buena”. Ahora están planeando cómo celebrarán el 26 de abril su cuarto aniversario.