Chus Iglesias anima aos compostelán a acudir á Gala do Paluso en Capitol

Chus Iglesias anima aos composteláns a colaborar un ano máis na Gala do Paluso, que se celebra hoxe na Sala Capitol, organizada por O Coro da Rá. A cea de noiteboa e o xantar de Nadal, ademais, volve á Alameda por 27º ano consecutivo. O Coro da Rá anunciouno así en redes sociais: "Achégase o Nadal, e con este, a Gala do Paluso, que cada ano celebramos na Sala Capitol. Pero este ano vai ser diferente. Tras doce anos organizando este evento, coa colaboración de multitude de amigos do coro (músicos, monologistas, actores e actrices, magos, técnicos, fotógrafos, etc.), que sempre eran os verdadeiros protagonistas da gala, desta vez, o protagonista vai ser o Coro da Rá, presentando unha nova formación de case 50 cantantes, e acompañados ao piano, como é habitual, por Manuel Gutiérrez. Queremos, con este concerto, agradecer a todos os colaboradores, e tamén homenaxear a Chus Iglesias e todos os que levan adiante este labor solidario con tanto traballo e cariño. Encantaríanos que nos acompañásedes neste concerto, ás 21.00 h, na Sala Capitol. As entradas están á venda en Mononoke, Matrioska, e na billeteira da sala. Costan 8 €, e inclúen unha rifa para unha cesta de Nadal. Vai ser especial, vémonos na Sala Capitol!!!".