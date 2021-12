Ciclo de concertos da Escola Municipal de Música na Aula Hospitalaria do CHUS

Santiago. O alumnado da Escola Municipal de Música deu este martes pola tarde o primeiro recital do ciclo de concertos previsto na Aula Hospitalaria do CHUS, no marco de colaboración existente entre o Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela e o Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Na sesión participaron as alumnas de arpa Helena e Ana Fórneas, e Lía Carracedo, xunto coa súa profesora Bleuenn Le Friec. Durante o concerto interpretaron músicas tradicionais de Irlanda e Bretaña, obras de compositores actuais comprometidos coa renovación do repertorio da arpa celta, e finalizaron cuns dúos que amosaban todo o abano de sonoridades do instrumento.

As obras tradicionais escollidas para o recital foron Hornpipe, Miss MC Dermott e Dublin streets et Andro. Tamén interpretaron pezas máis modernas, como Aquatintes (B. Andrés), River flows into you (Yurima) e a banda sonora da película Interstellar. E xa para rematar, executaron dous dúos de Aurelie Barbé: Vaguelettes e Toc Toc Toc.

Está previsto que este ciclo continúe con novos concertos, dos que se están últimando as datas. ECG