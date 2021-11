Ciclo de conferencias sobre cidades galegas barrocas na Real Academia de Belas Artes

Santiago. A Real Academia Galega de Belas Artes celebra dende hoxe un novo ciclo de conferencias encadrado nos Martes das Artes. Nesta ocasión tratará sobre Cidades Patrimoniais Galegas do Barroco, baixo a coordinación de Miguel Taín Guzmán e Celestino García Braña, e constará de tres conferencias nas que se explicará a presencia do barroco nas cidades de Santiago, Mondoñedo e A Coruña.

Segundo o profesor de Historia da Arte da Universidade de Santiago Miguel Taín, o ciclo pon o foco en tres das sete capitais do antigo Reino de Galicia, conformado por outras tantas provincias. “Abordaremos como estas tres cidades medievais foron barroquizadas e manteñen monumentos relevantes dos séculos XVII e XVIII, porque non só Santiago é unha cidade do barroco, senón toda Galicia”, asegura o académico, que destaca o caso de Mondoñedo, “unha xoia que en certo modo quedou conxelada no tempo e que esperamos que perdure”, en alusión aos seus pazos, conventos, igrexas e catedral, pero tamén á súa muralla e paseo de ronda, entre outros elementos do seu patrimonio.

Santiago la destaca pola boa conservación da súa estrutura viaria medieval e das parcelas onde se asentaban, ao igual que agora, os edificios, ademais das emblemáticas catro prazas que rodean a catedral: o Obradoiro, a única de carácter público reservada para as festas; as Praterías, de uso eclesial e para a venda de obxectos relixiosos; a Quintana, dedicada a cemiterio e á recepción dos peregrinos; e a Acibecharía, para a venda de obxectos relixiosos, e que antigamente recibía o nome de praza das cambias, porque nela efectuábanse os cambios de moedas, ademais de ser o lugar para o lavado e o cambio de roupa antes do acceso á catedral. ecg