Cidade da Cultura: visitas guiadas en liña á mostra ‘As miradas de Isaac’

CULTURA. A Cidade da Cultura, no marco das iniciativas dixitais desenvolvidas para que as restricións da pandemia non impidan acceder aos seus contidos culturais, ofrece hoxe, ás 12.00 horas, unha nova visita guiada á exposición As miradas de Isaac, emitida en directo a través da súa canle de Youtube. Esta iniciativa súmase ao programa de visitas didácticas para estudantes de toda Galicia que se emiten por videoconferencia e a visita virtual dispoñible na páxina web cidadedacultura.gal para todas aquelas persoas que desexen mergullarse nesta exposición desde a casa o poidan facer a través do seu ordenador ou de calquera dispositivo móbil. Deste xeito, a Xunta tira proveito das vantaxes que ofrece a tecnoloxía para achegar esta exposición ao maior número de persoas ante o peche do Museo Centro Gaiás e das súas actividades presenciais pola situación sanitaria da COVID.

Estas visitas comentadas en liña comezaron o sábado, coa posibilidade de estendelas despois. Nesta actividade afondarase no contidos dun mostra na que a través de dez seccións se fai un completo percorrido vital e profesional de Díaz Pardo, un creador poliédrico ao longo do seus 91 anos de vida. redac.