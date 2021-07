Cien años de una agrupación clave en la historia del folclore gallego

Un siglo se cumple este año desde que Bernardo del Río Parada, Salvador Cabeza de León, Enrique Sánchez Guerra y Camilo Díaz Baliño tomaran la iniciativa de fundar en Compostela una asociación dedicada “á recuperación, conservación e transmisión da cultura tradicional galega, traballando activamente na consolidación da identidade cultural de Galicia”.

Fue, según recuerdan en su web, el 29 de julio de 1921 cuando hicieron su presentación oficial en el teatro Principal, ya bajo el nombre de Cantigas e Agarimos. “O grupo naceu nun momento no que as clases sociais estaban moi marcadas e sempre mantivo unha gran vinculación con Compostela, onde estas elites culturais tiñan moita influencia. A principios do século XX foi imprescindible para crear a identidade cultural de Santiago, e agora é a nosa función manter e transmitir todo ese legado para que siga sendo un referente”, explicaba a este periódico Amparo Pérez, miembro de la junta directiva, con motivo de la conmemoración de nos noventa y nueve años de la agrupación.

Asimismo, funcionó también como una especie de club social en el que participaron algunos de los personajes más relevantes de la alta sociedad de la ciudad. Personas muy relacionadas con la cultura que veían en la agrupación un vehículo para su difusión y conservación. Esta repercusión en el ambiente cultural, no solo de la ciudad, sino de toda la comunidad autónoma, se mantuvo durante todo el siglo. Tanto es así que la formación protagonizó algunos de los acontecimientos más relevantes para el desarrollo cultural del movimiento galleguista.

En este sentido, señalaba que el grupo inicial de once mujeres y veinticinco hombres se convirtió en ochenta integrantes y más de trescientos alumnos en las clases de formación.

Constituido como coro y grupo de teatro hasta que en 1970 se creó el grupo de baile, primero, relatan, a través de los propios coristas, que acompañaban la música, y finalmente, a partir de 1980, como una entidad aparte.

Fruto del trabajo de Bernardo del Río, un profundo conocer de la tradición musical gallega que incorporó a sus composiciones, fueron numerosas las actuaciones, giras, y hasta participaciones en películas que desarrolló a lo largo de sus primeros cincuenta años de existencia, que se plasmaron también en la grabación de varios discos, entre los que destacan por su éxito de ventas, el dedicado a una versión de A Virxe de Guadalupe.

Las diferentes secciones con que cuenta la agrupación, desde el coro hasta el grupo de baile y las pandeireteiras, Cantigas e Agarimos se convirtió en un referente de la música folclórica no solo en Galicia y España, sino en todo el mundo, con giras que llevaron a sus componentes a países como Estados Unidos, Francia, Japón, o la vecina Portugal. También en los medios audiovisuales, desde películas como ‘La Casa de la Troya’ o ‘El Bosque animado’, contaron con su presencia, al igual que numerosos programas de televisión, sin olvidar sus colaboraciones con otros grupos musicales como Milladoiro o Berrogüeto. En este sentido, es digna de mención la presencia de la agrupación en las actividades desarrolladas con motivo de los Xacobeos

También es de destacar la importantísima labor desarrollada en la promoción de la cultura y el folclore de Galicia, no solo a través de la investigación y la interpretación de obras, sino también en el impulso a la formación y la difusión, con la creación de la Escola da Muiñeira, Gaita e Pandereta, la organización del Concurso de Baile e Música y del Día da Muiñeira, y la publicación de la revista ‘Algalia’, rúa en la que tuvo su sede durante muchos años.

Como muy bien lo definen los responsables de la agrupación, “Cantigas e Agarimos é ante todo tempo e historia, pero tamén presente e futuro. Canto coral, canto tradicional, baile, teatro, música, escola, formación, premios, mencións, xiras...”. Una trayectoria que en 2019 fue reconocida con la concesión de la Medalla de Ouro da Cidade de Santiago, que se vino a sumar a la larga lista de galardones obtenidos.