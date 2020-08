Cinco días para que acabe la Travesía Sail The Way

MARINEROS. Continúa la V Travesía Sail the Way que reúne a un buen número de peregrinos marítimos y que este sábado llegará a Compostela. Así, tras un día de descanso en Viveiro, los marineros partieron ayer hacia Cabo Prior, en A Coruña. El trayecto fue tranquilo gracias a la buena mar y los participantes pudieron incluso disfrutar de un grupo de delfines que los acompañaron durante un tiempo. Tras dormir en A Coruña, hoy el grupo partirá hacia Muros, para a lo largo de esta semana pasar por Pobra do Caramiñal, Vilagarcía y finalmente, remontando el río Ulla, llegar a Padrón, desde donde continuarán caminando hasta Santiago. Se trata de una iniciativa que cada año reúne a un buen número de marineros de varias nacionalidades con el objetivo de revivir la Ruta Primitiva de la Traslatio. El grupo partió el pasado 14 de agosto del puerto de Hondarribia para realizar 16 etapas por todo el norte del país, hasta llegar al destino final: la capital gallega. ECG