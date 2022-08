Citas ficticias y cobros por minuto

Si bien se trata de un tema que con relativa frecuencia es llevado a la luz pública, es muy real el peligro que acecha tras los números de teléfono fraudulentos. En la mayoría de casos, estos consisten en servicios de dudosa utilidad, como encontrar un número concreto o, directamente, poner al usuario en contacto con la organización, entidad o compañía que está buscando, por los que se le cobran unos ‘costes de administración’. Así, se le aplican tasas por cada minuto de llamada, normalmente sin que sea conocedor de ello. Y a esto se le suma, además, que muchos de estos estafadores intentan hacerse pasar por organismos y empresas fácilmente reconocibles, con lo que sacar adelante el engaño se anuncia abiertamente como el principal objetivo desde el inicio.

Sin embargo, quien corre el mayor riesgo es ese segmento de la población que no posee conocimientos sobre estas prácticas y que generalmente no se encuentra al pie del cañón de la vanguardia tecnológica. Y este es, también, el arquetipo de usuario más buscado por quien lleva a cabo las estafas, ya que fácilmente pueden abarrotar a estas personas con datos falsos y requisitos que no existen y llevarlas por los derroteros que mejor les venga en gana.

ENGAÑO TELEFÓNICO. Este estuvo a punto de ser el caso de José Manuel, un vecino del área compostelana. Dispuesto a solicitar una cita previa general con Hacienda, hizo lo que a muchos se les hubiera ocurrido también. Cogió su teléfono, abrió la aplicación de búsqueda por voz, y pronunció las palabras “teléfono para cita previa con Hacienda”. Efectivamente, el aparato realizó la pesquisa y ante él aparecieron dos números de teléfono a los que se le indicaba llamar para realizar la gestión.

Así, recurrió a uno de ellos y, desde el otro lado de la línea, le indicaron otros tres números a los que telefonear en los que, en teoría, la persona que lo atendiera le explicaría cómo conseguir su vez con Hacienda. Lo extraño, en este caso, era la configuración de los teléfonos que le habían indicado: todos ellos constaban de cinco dígitos, algo extraño en una entidad de carácter público.

En cualquier caso, la sorpresa llegó al llamar al primero de ellos y ver que el número se encontraba, de acuerdo a lo que le dijo la voz que sonaba en su auricular, “deshabilitado”, sin dar mayor explicación.

Un segundo intento a otro de los números produjo el mismo resultado. Ante esta situación, José Manuel se puso en contacto con su operadora y, tras explicarle su caso e indicarle los números a los que había llamado y que le aparecían como bloqueados, su contestación arrojó el primer esbozo de luz en este asunto: ”Si quieres, podemos habilitártelos. Pero ten presente que son líneas de pago y van a cobrarte cinco euros por el primer minuto”, algo tremendamente descabellado en algo como la solicitud de una cita previa.

Resulta que, tras investigar esos números, este periódico pudo comprobar que la compañía a la que hacen referencia oferta un servicio de puesta en contacto con la entidad de elección, en este caso Hacienda, cobrando cada minuto de llamada. Todo esto, sin avisar de ello ni llegar a negar su vinculación con el organismo público.

EVITAR EL ANZUELO. Finalmente, José Manuel pudo solucionarlo tras ponerse en contacto con el teléfono de atención dispuesto por las oficinas de Hacienda de sus proximidades; quienes, por fin, le aseguraron que en ningún caso le cobrarían por ese servicio, que no tiene coste, y procedieron a asignarle la dichosa cita previa que tantos quebraderos de cabeza le costó conseguir.

En todo esto, el problema radica en la vulnerabilidad de muchas personas ante quien busca aprovecharse del caos burocrático que suele existir en torno a los trámites más sencillos. Es muy frecuente no dar con un número de teléfono concreto para lo que se pretende lograr, perderse en la navegación por las webs corporativas o desesperarse en medio de un océano plagado de voces robóticas que dan la bienvenida al usuario antes de remitirlo a su ‘sala de espera’ virtual, en la que un hilo musical se reproduce en frustrante bucle durante lo que parecen ser eones. Por eso mismo, cuando estos baches aparecen en el camino es cuando se intenta dar con opciones menos exasperantes. Y es, también, cuando se corre el peligro de caer en la red de los estafadores, amplios conocedores de esta situación y ávidos explotadores de la misma.

“Pues menos mal que tenía esas líneas deshabilitadas”, concluye José Manuel. Y razón no le falta, porque podría haberse dejado un buen dineral sin saberlo: resulta sencillo, de vez en cuando, irse un poco por las ramas cuando el interlocutor es agradable. Algo natural, pero que no viene de la mano con la sospecha de que puedan estar estafando a uno, alargando cada minuto lo máximo posible para exprimir hasta el último céntimo.