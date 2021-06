Clases co clarinetista Hermann Stefánsson

Música. O Consorcio de Santiago celebrou onte a súa Comisión Executiva. Durante a xuntanza autorizouse o inicio das contratacións do director titular da Real Filharmonía de Galicia, Paul Daniel, e do seu director asociado, Maximino Zumalave, durante o ano 2022. Tamén se probou a programación da Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) para o curso 2021-2022. Asmade, deuse o visto e prace á programación de verán da Real Filharmonía de Galicia. Ao longo dos meses de xuño, xullo e agosto celebraranse oito concertos en Santiago, noutros puntos de Galicia e mesmo fóra da comunidade. Nesta liña, a orquestra participará no Festival Internacional de Santander o 12 de agosto xunto ao coñecido trompetista venezolano Pacho Flores e o mestre Paul Daniel, no Palacio de Festivales de Cantabria.

O músico islandés Hermann Stefánsson, clarinetista principal da Filharmónica de Estocolmo, está a impartir clases estes días en Santiago, na Escola de Altos Estudos Musicais. É ademais clarinetista principal da Sinfonietta de Estocolmo. Actúa con regularidade con orquestras de cámara e en festivais de música en Suecia e noutros países. Destaca o seu labor como profesor de clarinete, en particular no Real Conservatorio de Estocolmo e en universidades dos Estados Unidos. Sandra CuIÑA