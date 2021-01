Clases co recoñecido trompista Matías Piñeira

MÚSICA. A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM), con sede en Santiago, dispón

dun programa de formación permanente dirixido a intérpretes novos. No marco deste proxecto, ofrécese a posibilidade de asistir ao longo do ano a unha serie de clases maxistrais que imparten solistas de prestixio. Ademais de alumnos da Escola, tamén poden asistir a estas sesións músicos externos ao centro. A vindeira semana contarase coa presenza do trompista chileno Matías Piñeira. Serán os días 28 e 29 de xaneiro. Os músicos que desexen participar nestas sesións poderán matricularse na web da Escola, www.eaem.es. Os aspirantes deben estar cursando como mínimo os últimos cursos de grao medio de música. Matías Piñeira conseguiu o posto de corno solista na Filharmónica de Múnic, en 2015, onde continúa na actualidade. Ademáis, realizou diversas xiras internacionais baixo a batuta do prestixioso mestre Daniel Barenboim. redacción