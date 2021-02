Cocido al estilo Lalín para llevar

El cocido es sinónimo en Galicia de comilonas con la familia y los amigos, pero en esta ocasión estas celebraciones tan típicas no van a poder realizarse de la misma forma. Primero, porque no están permitidas las reuniones entre no convivientes y, después, porque los restaurantes y bares están cerrados, así que cualquier celebración queda descartada este año.

Lo que sí se puede hacer es pedir este plato tan tradicional de la gastronomía gallega a domicilio o encargarlo para recoger en un restaurante puesto que son varios los negocios de Compostela que ofrecen esta alternativa.

Uno de ellos es el mítico restaurante Don Quijote, ubicado en la rúa de Galeras, que ya tiene estos días sus fogones a pleno rendimiento para preparar el tradicional cocido de Lalín. Manolo García, propietario del local, explica que lo hacen mínimo para dos personas, y tiene un precio de cincuenta euros. En su caso, lo preparan para recoger en el establecimiento. “Lo colocamos todo en unas asaderas de horno, que les dejamos a los clientes para que se lleven a casa y después nos las traigan. Va mucho mejor presentado ahí que en una pota”, comenta. “Nuestro cocido lleva de todo: lacón, cacheira, gallina, garbanzos, velo, repollo, chorizo, costilla, oreja, patatas, grelos, etc”, explica Manolo. Confirma que por ahora la iniciativa está resultando positiva. “La semana pasada vendimos mucho cocido y todo el mundo nos dice que está espectacular, porque lo hacemos como Dios manda. La gente está encantada y tenemos pedidos para cinco o seis personas”, sentencia.

Y es que como dice Manolo, “después de 42 años tenemos mucha experiencia con este plato”. Además, tampoco se olvidan de los postres típicos de estas fechas y por cinco euros más incluyen seis filloas dulces, rellenas de crema pastelera, y seis orejas de carnaval.

Este hostelero compostelano reconoce que este servicio tan solo les permite facturar “un quince por ciento de las ventas normales, pero algo tenemos que hacer, porque si no uno se aburre”. A pesar de lo mal que lo están pasando a Manolo no le importa esperar un tiempo para abrir hasta que la situación epidemiológica mejore. Para encargar el cocido en el Don Quijote hay que llamar al 981 58 68 59.

Otro local que también cuenta con este exquisito manjar para recoger allí o llevar a domicilio es la Nave de Vidán, de Lois Lópes. “Leva pataca, lacón, grelos, chourizo, orella, costela, garbanzos, etc e custa 15 euros si se recolle no local. A domicilio sube un pouquiño polas comisións das plataformas coas que traballamos”, cuenta. Incluye filloas saladas y, además, los clientes también pueden pedir como postre las cañitas fritas de O Carballiño, un dulce muy típico.

En el caso de la Nave de Vidán, en la rúa da Mestra Victoria Míguez, el cocido se prepara los fines de semana y estos días de Carnaval. A diario preparan lacón con grelos, patatas y chorizo, un plato también muy típico de estas fechas. Lois Lópes coincide con Manolo García y confirma que están vendiendo mucho cocido, pero no llegan a los niveles de otros años, “porque a tradición era sentarse a comelo cos amigos ou compañeiros da pachanga e tamén facíamos motios cocidos de empresa “. Los pedidos se pueden hacer en el número 981 52 21 10.

En la Bodeguilla de San Lázaro prepararán estos días para llevar a casa lacón con grelos, e incluye filloas saladas y orejas por un precio de quince euros, según confirma Javier Míguez. Los encargos se pueden hacer en el número 981 56 6607. El restaurante Ruta Xacobea también prepara cocido y lacón con grelos por encargo, y cuenta además con servicio a domicilio. En el caso de que los clientes se acerquen hasta el local se llevarán de regalo unas filloas con miel, según explica Borja Villasenín. Los pedidos se pueden realizar llamando al teléfono 981 88 82 11.