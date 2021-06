Colapso en el Gaiás en una jornada de vacunación récord: 9.000 citados

El primer día de citación para inocular las segundas dosis de AstraZeneca a las personas de entre 60 y 69 años dejó ayer un día de dificultad de acceso a la Cidade da Cultura, especialmente por la mañana, con complicaciones para entrar al recinto a través de la AP-9 y también desde el Multiusos de Sar. La Policía Local tuvo que bloquear la entrada desde Fontiñas por el gran colapso que había desde la rotonda que da acceso a las piscinas y en el siguiente tramo, al lado del pabellón.

Según la Policía Local, el caos estuvo provocado por el gran número de citados para ayer, y los agentes pidieron a los pacientes que no intentasen aparcar todos en el aparcamiento más cercano a la Sala Eisenmann, ya que parte del origen del bloqueo estuvo ahí, y que optasen por el resto de áreas de estacionamiento del Gaiás. Un punto que no convenció a todos, ya que no entendían “por qué me mandan aparcar en el aparcamiento más lejano a la Sala, cuando en medio hay muchas zonas vacías”. También hubo quien optó por dejar su vehículo en Fontiñas y subir a pie de cara a no llegar tarde a su hora correspondiente. Los retrasos de ayer para llegar al lugar de la vacunación provocaron que aquellas personas que tenían cita, por ejemplo, entre las 11 y las 11.30 horas de la mañana no pudiesen llegar a tiempo al verse bloqueadas con sus vehículos. Si bien, los pacientes explican que una vez dentro del recinto la fila sí avanzaba de forma fluida pese a haber llegado tarde.

El área sanitaria de Santiago citó ayer a 9.100 personas en la Cidade da Cultura, cifra récord y muy superior a la media diaria habitual. Hoy están citadas 4.700 de 40 a 49 años. Las de ayer eran de 60 a 69 años que recibieron la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, así como colectivos esenciales. Los citados de 60 a 69 años son los mismos que sufrieron las largas esperas durante los dos primeros días de vacunación masiva en el Gaiás el pasado 6 de abril, cuando se tuvo que pedir a la población que acudiese cerca de la hora de su cita y se establecieron a partir de ahí dos colas según la proximidad con la hora marcada.

Al margen de los que ayer recibieron la vacuna en la Cidade da Cultura, también estaban citadas 470 personas de colectivos esenciales, como las segundas dosis al profesorado, en el Hospital Clínico. A ellos se sumaron en la misma ubicación las repescas de aquellos que ya habían sido citados pero que no pudieron acudir. Hasta hoy se administraron más de 418.000 dosis en el área sanitaria de Compostela, con puntos de vacunación habilitados en el Hospital Clínico, en el de Conxo, el Hospital del Barbanza y en la Cidade da Cultura. A finales de esta semana habrán sido vacunadas en siete días 38.800 personas en el Gaiás, más de 4.500 en el Hospital da Barbanza y cerca de 1.200 en el Clínico. Una vez finalizada la inoculación de las primeras dosis al grupo de 50 a 59 años, y al margen de las segundas dosis al colectivo de 60 a 60 años, se ha comenzado a citar a los pacientes de 40 a 49. El objetivo es que este último grupo tenga al completo la primera dosis antes del próximo 1 de julio.