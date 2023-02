Alberto Ramos (Santiago de Compostela, 1986), licenciado en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), combina o seu traballo xornalístico en diferentes cabeceiras coa súa faceta de escritor. Onte pola tarde presentou na libraría Couceiro a súa última novela “Os corpos dos Romanov”, coa que conseguiu o Premio de Narrativa Breve Repsol en Lingua Galega na XVI edición do 2022, dotado con 12.000 euros e coa publicación do libro por parte de Editorial Galaxia.

Cando comezaches a escribir e que te levou a iso?

Comecei a escribir na adolescencia por certa pulsión por contar historias e aquí seguimos. Esa pulsión por contar historias levoume no seu momento a estudar Xornalismo. Xornalismo e literatura teñen un serie de vínculos entre si, a mesma materia prima. Achéganse á realidade de xeitos diferentes pero teñen as súas conexións.

Como xurdiu a idea de crear a novela ‘Os corpos dos Romanov’?

A idea xurde dun feito real que aconteceu no ano 2016 na cidade alemana de Hamburgo, cando atoparon unha bomba da Segunda Guerra Mundial sen detonar e evacuaron a máis de 56.000 persoas do centro da cidade durante o Nadal, que podemos facernos a idea do que significaría iso en Santiagode Compostela, para desactivar a bomba e que non estoupara por accidente. Nese ambiente decidín crear unha historia de personaxes de historias entrecruzadas. Chamárame a atención a imaxe da cidade baleirada, a evacuación e o cerco policial. Tamén sucedera en Frankfur no 2017. Trátase de imaxes que nós coñecemos dende a pandemia coa rotura da rutina. En resumen definiríaa como unha novela de vidas cruzadas onde o pasado ten unha gran importancia e que serve de envoltorio para a intriga que hai e para falar de temas que todos coñecemos.

Publicaches cinco novelas a maiores, entre elas, ‘Dor pantasma’, ‘Máscaras rotas para Sebastián Nell’ e ‘A simetría das bestas’. Todas seguen unha mesma liña temática?

Cada novela é un mundo diferente, pero hai unha serie de temáticas que rondan en todos os libros como son os coidados, a enfermidade, as relacións persoais e o pasado que regresa coas súas consecuencias. Unha lista de temas universais. A min chámame contar as historias a través da narrativa e non doutra maneira, e elixo a novela para contar historias en prosa.

Canto tempo lle adicas a escribir?

Non son moi regular. A idea chega nun momento e poñerse a escribir noutro máis tarde que se pode dilatar no tempo. Por iso escribo cando xurde e cando se pode. Non teño unha constancia. Voulle dando voltas na cabeza ata que estou diante dun ordenador e me poño a escribir. Guíome por impulsos.

Que supuxo para ti recibir o Premio Narrativa Breve Repsol 2022?

Os premios significan chegar á libraría coa banda do mesmo. Ademais, sempre é un atractivo que pode chamar máis a atención do lector e supón maior repercusión e difusión a través dos medios. Tamén axuda a conseguir unha axilidade á hora de editar. E por último, está a dotación económica, neste caso 12.000 euros, que sempre é satisfatorio. Sempre digo que a importancia dos premios tamén ven dada por quen o conseguiu e como se constitúe o palmarés ao longo dos anos.

Tes algún proxecto en mente na actualidade?

De momento hai ideas en mente polo que non teño nada no horizonte. Estou centrado na publicación de ‘Os corpos dos Romanov’, que xa está dispoñible nas librarías dende hai unhas semanas.