Comerciantes exigen el desbloqueo del proyecto de desarrollo de Peleteiro

Santiago. La Asociación de Comerciantes de Santiago se ha hecho eco de la situación de bloqueo sostenido que experimenta desde su origen el plan de desarrollo urbanístico de la parcela del antiguo Colegio Peleteiro, demandando su puesta en práctica a una Administración que, acusan, ha podido verse influenciada por “outros intereses” ligados a “batallas políticas”. En concreto, Agadea, EmRede, Santiago Centro y Comercio Punto Compostela participaron de la Comisión Mixta del proyecto desde la formación de la mesa de negociación en el año 2016.

En primavera de este año la Comisión llegó a un consenso en el que se recogían todas las demandas realizadas por dichos agentes sociales desde el inicio y que pasaban por la edificación de un centro de día en el centro de la ciudad, un centro sociocultural en el Ensanche, una plaza pública de 1.400 metros en la que convivir y hacer actividades de dinamización comercial abierta a San Pedro de Mezonzo y República Argentina, permitiendo la circulación entre ambas con una apertura de 40 y 20 metros, respectivamente; pisos de protección oficial; y un mínimo de 400 plazas de aparcamiento. Desde la Asociación recuerdan que en ese momento “só o PP vota en contra; Compostela Aberta votaría si, xa que dixo que apoiaría o consenso das asociacións que naquel momento era ‘si’ por unanimidade” y que BNG y PSOE también lo apoyarían aunque, finalmente, el día de la votación “os grupos BNG e CA, que ian votar ‘si’, abstéñense e PP vota en contra, polo que non sae adiante a proposta apoiada polas asociacións”.

Así, explican que “con respecto ó antigo Peleteiro só caben dúas posibilidades: que a propiedade execute a sua licencia, que contempla outro centro comercial en Compostela ou que o solar siga outros tantos anos así, o solar da vergoña”. Después de años intentando llevar a cabo este importante proyecto para la ciudad, “chegamos a conclusión de que detrás deste asunto, hai outros intereses que nada teñen que ver coas que moven as nosas asociacións e que están mais ben ligadas a batallas políticas, que non nos toca librar”, acusan. “Ante tales acontecimientos, nós, que si se nos dixo que nos terían en conta e que o solar do antigo Peleteiro sairía adiante” cuando “na hora da votación fixeron o contrario”, anuncian, “reservámonos a asistencia a futuras reunións mentres non vexamos a certeza que se vai a tratar este tema coa responsabilidade e respecto que os cidadáns de Santiago merecen”. X.A.