Comerciantes y vecinos, hartos de las constantes pintadas en Barrio Xardín

En mayo de 2019, la zona en la que se sitúan calles como Gómez Ulla, Curros Enríquez o Laverde Ruiz se rebautizaron con B de barrio. El proyecto, llamado Barrio Xardín, fue inaugurado con una fiesta de todos los vecinos en la que las flores y las plantas tuvieron mucho protagonismo. Ahora, meses después, los vecinos que tanto han intentado cuidar su entorno, se enfrentan a un problema común en otras partes de la ciudad: las constantes pintadas.

En los últimos días, la situación ha ido un paso más allá, y a las típicas pintadas con firmas o dibujos se han sumado los insultos. El local afectado es Rosa López Interiores, que amanecía hace unos días con palabras malsonantes en la fachada. “Hemos limpiado lo que pudimos pero ahora habrá que pintar la fachada y arreglarla”, explica la propietaria. Al tratarse de agresiones directas, la policía le recomendó que denunciase. Y así lo hizo. Sin embargo, considera que “no hay nada que hacer. La Policía aún no me ha comunicado nada más, y no espero nada. Es una denuncia al aire. También pusimos la denuncia en el Concello, pero tampoco sirve de nada”.

En el caso de esta afectada, explica que lleva cuatro años en la misma ubicación y que, si bien las pintadas han estado siempre presentes, ahora la situación se ha agravado: “Nunca habían hecho una como la que me hicieron a mí”. Normalmente, lo que se puede ver en portones o rejas son firmas de los autores, como las que hay sobre Panadería Mary. “A min limpáronme os cristais e, ao día seguinte, pasou o mesmo. De feito, vese a pintura verde e vermella por debaixo. No meu caso o Concello manda operarios con brocha e pintura para tapar. Noutros limpan os propietarios dos locais”, cuenta la dependienta del establecimiento, mientras insiste en que por mucho que se tape con pintura blanca, siempre se sigue percibiendo lo pintado. “Esta zona agora téñena acribillada, incluso as señais coas direccións teñen pintadas e pegatinas”, concluye.

Muy cerca de la panadería, una de las trabajadoras de Sensay Peluqueros cuenta cómo ya se han tenido que resignar a la presencia de las pintadas: “A nosotras nos han pintado muchas veces. Primero con firmas y así, después una especie de mural con un dibujo grande, y decidimos dejarlo. Pero es que ahora han pintado encima del dibujo, y eso es raro”. Se consuela porque, al menos, a ellas no les han puesto nada desagradable, como los insultos del local de decoración.

LOS CULPABLES. El debate es el de siempre, ¿cómo castigar a los grafiteros? En Barrio Xardín se lamentan de la falta de control a estas personas, a las que hay que pillar en el acto para poder imponerles una sanción. Una de las afectadas propone como solución que los pongan a limpiar por la mañana: “Eso se podría hacer perfectamente. Si la Policía quiere identificarlos, sabe claramente quiénes son”.