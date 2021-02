Comercio local arruinado en un casco histórico que no atrae a nuevos vecinos

Unos 200 euros de la factura de la luz, otro tanto de la cuota de autónomos, 60 del agua, 40 de la recogida de basuras, alquileres que incluso superan los 2.000 €, retenciones trimestrales de casi el 20 % del valor del alquiler... Las cuentas pueden corresponder actualmente a cualquier local situado en las calles más preciadas del casco histórico, como la Caldeirería, la rúa do Vilar o el Preguntoiro. Son las cifras que aporta el presidente de Compostela Monumental y de la Confederación Española de Cascos Históricos, José Manuel Bello. La muestra, la cantidad que se pide al que quiera alquilar el local del cerrado café Derby: 5.500 €.

Las cifras no son nuevas pero el problema sí es más reciente. “Ya no son asumibles las rentas de hace diez años con respecto a la facturación actual”. Entre principios de los noventa y el presente las caídas son cuantiosas, especialmente en el último año, cuando las ventas han bajado un 80 % por la pandemia. “Si a eso le sumamos que los alquileres son los mismos, con las subidas del IPC nos hemos quedado muy atrás. Y ese es el quid de la cuestión. Comerciantes de la ciudad como Rosario Rey han tenido que cerrar tres tiendas”, detalla José Manuel Bello.

El momento más crítico lo viven ahora, tras una campaña navideña inexistente para la mayoría y con las nuevas restricciones que, no solo les obligan a cerrar antes, sino que mantienen a Compostela sin la actividad que era habitual. Es decir, la clientela brilla por su ausencia. No hay bares a los que ir, no se puede hacer vida social y el ayuntamiento está perimetrado. Igual que los hosteleros, el comercio pide ayudas. “Si queremos salvar la economía de Galicia tenemos que hablar de 450 millones de euros para comercio y hostelería”, demanda José Manuel Bello.

DINAMIZACIÓN. A esto se suma un casco histórico cada vez más envejecido y cada vez más vacío. Tal y como denuncia el presidente de la Asociación Fonseca de Veciños da Cidade Histórica, Roberto Almuíña, todo debería empezar por un plan para la zona que actúe en varias áreas: plazas de aparcamiento asequibles, finalización de la instalación de la fibra óptica, menos costes a la hora de realizar cualquier obra, mejor servicio de agua, accesibilidad en los edificios, acceso a la zona monumental para familiares, o calefacción segura, más barata y menos contaminante.

El representante vecinal considera que sin servicios básicos, la zona no hará más que seguir vaciándose. A esto añade el problema de los inmuebles deshabitados a los que no se les da una salida. “Hai rúas, como a da Travesa, na que non queda ninguén”, explica. Pide a todos los grupos que busquen conjuntamente soluciones.