Comeza a semana de paseos sonoros por Compostela

A semana que comezou onte está adicada á música tradicional e a poñer en valor diferentes espazos da cidade. Desde mañá será posible realizar un paseo sonoro, que vai guiar ás persoas participantes por diferentes puntos da cidade nos que se poderán atopar tesouros sonoros. Cada punto agochará un código QR para escanear e escoitar cos auriculares un anaco dunha recolla de música tradicional. Acompañando a cada QR, atoparase a información do audio: a quen lle foi gravado, onde e cando foi gravado e por quen foi gravado.

Tamén por quen foi feita a selección da peza, xa que para escoller eses cortes contouse coa colaboración de destacados profesionais como Ugia Pedreira, Luis Prego, Xurxo Fernandes, Xulia Feixóo, Rodrigo Cuevas, Tanxugueiras, Antía Ameixeiras, Caldo, Faia Díaz, Xosé Miguélez, Ramón Pinheiro, Xisco Feijóo, Guillerme Ignacio e Raül Refree.

O ciclo O que non se escribe. Arquivos sonoros e creación contemporánea, organizado por Luneda Producións, tamén inclúe unha escoita comentada por Xosé Ramón Pousa e Cristina Pujales arredor da colección de lousas do Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, que se celebrará mañá ás 18.00 h neste espazo. Estas lousas representan os comezos da industria cultural na sociedade de masas e permitiron a conservación até os nosos días tanto das gravacións históricas galegas como das producións sonoras impulsadas pola emigración en América. As setecentas gravacións en pedra que o Arquivo Sonoro de Galicia ten reunidas até o momento, reflicten o noso patrimonio sonoro desde 1900 até finais dos 50.

O xoves a programación comezará ás 18.00 h no Museo do Pobo Galego cun encontro arredor do tema A Creación contemporánea a partir dos arquivos tradicionais, que estará moderado polo músico Xacobe Martínez Antelo e contará coa intervención de Faia Díaz, Xosé Miguélez, Mercedes Peón e Tanxugueiras. O espectáculo de danza e música Sa Mateixa, previsto para este día no Teatro Principal, tivo que ser suspendido ao dar positivo por coronavirus unha das integrantes. O venres 26 de marzo desenvolverase un encontro interesante para novos creadores, que analizará a situación do mercado profesional para aqueles proxectos de creación musical que están centrados na música tradicional galega.