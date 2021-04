Comezan na CdC as visitas online para escolares á mostra sobre os faraóns de Exipto

Santiago. A Cidade da Cultura xa ten inscritos a 2.000 estudantes paras as visitas didácticas por videoconferencia á exposición Faraón. Rei de Exipto, que comezaron a emitirse ás aulas esta mesma semana. O Museo Centro Gaiás abriu o pasado 6 de abril as inscricións para que os centros de ensino participen destas emisións en liña, tanto para esta mostra como para a da selección cromática dos fondos da Fundación Rosón de Arte Contemporánea (Rac), Os brancos segredos do seu ventre. Esta programación en streaming oferta ata o 18 de xuño un total de 80 videoconferencias, en dúas quendas de martes a venres, das que 46 sesións xa se reservaron na primeira semana de abrir o prazo para que os centros de ensino solicitaran a súa participación.

O obxectivo da Xunta con esta programación é ofrecer unha alternativa para os centros de ensino ás saídas escolares programadas, limitadas polas actuais medidas de contención da pandemia da COVID-19. O proxecto arrancou con éxito coa exposición Galicia, de Nós a nós, con 4.500 estudantes de ESO e Bacharelato, e continuou coa exposición homenaxe da Xunta de Galicia a Díaz Pardo, As miradas de Isaac, na que se inscribiron máis de 2.500 rapaces, neste caso ampliando o alumnado tamén a Educación Primaria.

Con esta iniciativa, a Cidade da Cultura proponse dar continuidade ao seu consolidado programa didáctico, que só en 2019 atendeu a 14.652 alumnos e alumnas de 640 grupos procedentes de centros de toda Galicia, que se achegaron así ás exposicións, arquitectura e espazos naturais do Gaiás. No 2020, debido ao confinamento pola pandemia, estas visitas dos colexios só puideron facerse presenciais de xaneiro a marzo, coa participación 4.873 alumnos e alumnas en 219 grupos. No outono, foi cando se decidiu activar de xeito pioneiro as videoconferencias para exposicións. REDACCIÓN