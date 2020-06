Comienza el verano: ‘lluvia de estrellas’ y 4 eclipses lunares

Mañana, a las 23.44 horas, el Sol estará justo en el punto Cáncer de la eclíptica y dará comienzo la estación estival en el hemisferio norte, tal y como describe José Ángel Docobo, director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago. “Esta prolongarase ata as 15.31 do 22 de setembro, sendo a estación mais longa das catro”, destaca Docobo, quien, añade que “aínda que están anunciadas algunhas eclipses para as vindeiras semanas, a anelar de Sol vai ser practicamente só visible como tal en Asia, e a eclipse penumbral de Lúa do 5 de xullo, tal como xa aconteceu nas outras semellantes de xaneiro e xuño, vai pasar desapercibida para o gran público” dado que nestes casos a Lúa séguese a ver enteira aínda que reflicte menos luz do Sol”. Como curiosidad, el profesor Docobo señala que “en 2020 van ter lugar catro eclipses penumbrais de Lúa”.

Afirma, además, que “a partir de agora existe a posibilidade de poder observar con prismáticos ao amencer o cometa C/2020 F3 (Neowise), descuberto hai tres meses polo telescopio espacial do mesmo nome”. Como señala el director del Observatorio, “o cometa verase mellor ao longo do mes de xullo, sobre todo na segunda quincena, pero neste caso na noitiña, logo do crepúsculo vespertino”. Otro evento desta- cable, subraya, serán las Perseidas, “que todos os anos puntualmente se mostran por San Lourenzo”. Este año, “coa Lúa en tendencia minguante, vanse dar unhas condicións moi favorables especialmente nas noites dos días 11 ao 12 e na noite do 12 ao 13 de agosto, cando se prevé o máximo de actividade desta ‘choiva de estrelas’”, concreta José Ángel Docobo.

Este verano, los planetas Júpiter y Saturno, “as xoias da coroa”, en opinión do profesor Docobo, estarán presentes todas las noches. La contemplación de la Vía Láctea desde lugares sin contaminación lumínica y otro de los atractivos del cielo estival, aclara el director del Observatorio.

A pocas horas de que comience el verano, y en base a los datos recopilados en la estación meteorológica del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, finaliza una primavera “máis ben seca na contorna de Compostela, pero de contrastes típicos desta época do ano”, añade el astrónomo. “No comezo da estación non houbo precipitación, para logo abril ser un mes con pouca insolación”, resume el profesor Docobo.

Durante los últimos días del mes de mayo se registraron “temperaturas de verán” y junio se está caracterizando “por temperaturas excesivamente suaves”.

“Isto último xa ten acontecido noutros moitos anos, basta con lembrar a temperatura máxima acadada o 9 de xuño de 2018 con 13,2 grados”, señala el director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago.