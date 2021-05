Comienzan cortes de tráfico por la macrocampaña para el arreglo de los pavimentos

Las campañas para rehabilitar las vías con el asfalto más deteriorado se iniciaron ayer por el entorno de las piscinas de Sar, concretamente en las rúas de Diego Bernal y Fontes do Sar, que permanecerán cortadas hasta el viernes para reposición integral del pavimento.

Los trabajos han provocado inconvenientes a las personas que acuden estos días a vacunarse en las instalaciones del Gaiás, pero como explicaba ayer el concejal de Obras, Javier Fernández, se trata de unas obras imprescindibles, que no se han podido realizar hasta que se aprobó la liquidación, y que habían sido reiteradamente reclamadas, no solo por el mal estado de estos viales, sino porque había serios problemas de accesibilidad a las zonas deportivas que era necesario solucionar cuanto antes y ahora se aprovechan las obras para acometerlos.

Los trabajos se prolongarán hasta mañana viernes, porque no se trata de un simple arreglo de los baches, sino de una renovación a fondo de todo el pavimento, comenzando por el fresado del asfalto en mal estado, para a continuación colocar una capa nueva, con el objetivo de dar una solución duradera a los problemas generalizados que la ciudad viene padeciendo desde hace años, tanto en lo que se refiere a las calzadas como a las aceras.

De esta forma, y durante los tres días que se prevé que duren las obras, se recomienda a las personas que acuden al Gaiás, tanto para la vacunación, una campaña que entre la primera y la segunda dosis se prolongará por lo menos hasta el verano, como para la exposición sobre Egipto, que utilicen el enlace directo que existe a través de la autopista AP-9, que además desemboca directamente en la zona donde se administran las vacunas.

El transporte público, en concreto las líneas 9, C-5 y C-6, también se verán afectadas estos días por las restricciones, con desvíos y la supresión de alguna de las paradas del itinerario.

En esta primera campaña se prevé actuar sobre trece calles de las setenta y dos que se van a reasfaltar a lo largo de este año y estas han sido las primeras elegidas debido a los citados problemas de accesibilidad. A continuación está también previsto trabajar en diversas vías de los barrios de Fontiñas y San Lázaro, y también en la rúa Escultor Asorey de la Almáciga.

En concreto, las calles en las que se van a llevar a cabo estas labores son, además de esta última, y las de Fontes do Sar y Diego Bernal, en las que actualmente se está trabajando, las de San Lázaro, avenida do Camiño Francés, Clemente Fernández Sarela, do Doiro, da Vesada, París, Bruxelas, Lisboa y Londres con rúa Budapest. Para la reparación de pavimentos está previsto llevar a cabo este año una inversión superior al medio millón de euros para completar un total de setenta y dos años y proseguir así en próximos ejercicios.

Estas labores se combinan con las reparaciones parciales de los problemas que van surgiendo, y de las que se encarga la Brigada municipal directamente.

Rozas. No son los únicos trabajos para la mejora de los espacios públicos en la ciudad que se están llevando a cabo durante estos días, sino que también se están llevando a cabo labores de limpieza de varios viales en diferentes barrios con vistas al verano. Las labores se desarrollaron durante la mañana en la zona de Vidán, en la avenida de Victoria Míguez, y está previsto ampliarlo a varios puntos de la ciudad en próximos días.

Asimismo, se están llevando a cabo labores de repintado y arreglo de bancos a través de empresas de integración social. En estos días se estuvo actuando en la zona de Santa Marta.