Comisión de traballo para avaliar as alegacións ao Plan Especial do Camiño

lavacolla. Entre 4 e 5 meses é o prazo que baralla o alcalde no que se poderán resolver as 51 alegacións que se presentaron, ata o de agora, ao Plan Especial do Camiño de Santiago, que afecta ás parroquias de Lavacolla, Bando e San Lázaro: “Imos a crear unha comisión de traballo, na que van a participar os técnicos e unha representación dos veciños para avaliar as alegacións presentadas” explica o alcalde, ainda que haberá que ver “o encaixe legal que teñen esas alegacións” co marco normativo que rodea o plan. Nun encontro coa veciñanza, o alcalde asegurou que “o Plan só sairá adiante se é cun consenso razoable”. Recalca que será a aprobación do mesmo o que “permitirá a declaración de Área de Rehabilitación Integral, coa que os veciños poderánse acoller a axudas e subvencións como no caso de Vite ou Pontepedriña”. v.álvarez