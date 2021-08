Compostela desde el aire a través de los mejores miradores

Texto (Andrea Oca), fotos y multimedia (Sabela Freire). Si hay un plan que ha incrementado adeptos en los últimos tiempos ese es el de buscar entornos naturales: aire libre para disfrutar de un rato seguro en plena pandemia sanitaria. Una buena forma de llevarlo a cabo es a través de una ruta por los múltiples miradores que tiene Compostela. Algunos se encuentran en pleno centro de la ciudad, como en la Alameda, para contemplar la Catedral desde el Paseo de la Ferradura o divisar el Campus Sur en lo alto de la escalinata. Es uno de esos ejemplos que ofrecen una visión más completa de un enclave urbano, como el caso de la terraza del Pazo de Raxoi para observar el Obradoiro o la rúa das Hortas y su entorno. Estos son algunos de los puntos más accesibles para conseguir una foto con algo de altura de la ciudad. Para el resto de la lista, hay que recurrir al coche o tirar de pierna. Uno de los más populares en este momento es el del Monte do Viso, con la ruta renovada que permite hacer un repaso por criaturas de la mitología gallega. Su cima, flanqueada por la figura de la coca, ofrece una vista impresionante de la ciudad. Desde arriba se puede observar el Pico Sacro, el valle del río Ulla, el Monte do Gozo, el Pedroso, el Gaiás y, por supuesto, la urbe en sí.

Muy cerca, el Gaiás es otro de los lugares predilectos para contemplar las vistas, especialmente a la hora del atardecer. Escogido por muchos hace unas semanas para ver el espectáculo de los Fuegos del Apóstol, ahora una buena opción es sentarse en los bancos sonoros instalados recientemente como intervención artística. Ofrecen una buena visión panorámica e incorporan unos altavoces que asignan un sonido de voces humanas a cada estrella que atraviesa un meridiano específico. Son creación de Clara Montoya, bajo el nombre Constelaciones II, consiste en un mapeado de la bóveda celeste en tiempo y orientación reales. Incorpora una hilera de asientos con altavoces que hace audible el giro de la Tierra: es la dinámica del movimiento terrestre la que produce que la pieza esté viva y en evolución. Los sonidos de las estrellas que suenan son las que pasan por encima del meridiano marcado por los asientos.

Otro mirador conocido por los vecinos de la zona norte de Santiago es el del Parque Carlomagno, en Fontiñas, que permite ver la ciudad desde una perspectiva menos habitual, de igual manera que el de As Cancelas. Si se continúa desde ese punto hacia Vite, queda a medio camino el mirador Monte de Deus, con gran encanto y desconocido para muchos. Es, probablemente, uno de los menos concurridos de la lista debido a que no es tan popular. Todavía menos conocida es la vista que ofrece la Rúa de Guimarães, cerca del Seminario Menor. En el extremo de esta calle se obtiene una imagen totalmente despejada desde el Gaiás a la zona centro. En la versión web de este artículo se puede encontrar un completo vídeo y mapa interactivo de todos los miradores, con la opción de desplazarse 360 grados por ellos solo moviendo la pantalla del móvil o dirigiendo con nuestro dedo. En él, están también miradores tan populares como el Monte do Gozo con sus figuras peregrinas o el del Monte Pedroso.