Compostela Ilustrada estrea este ano unha edición de primavera

DEBUXO. O Compostela Ilustrada estrea este ano Edición Primavera, absolutamente determinda pola presenza feminina. Catro serán as artistas de primeiro nivel que, baixo a dirección de Maru Godás e con Gema Sesar como organizadora, focalicen o Encontro: Paula Bonet, Ana Penyas, Inma Otero e Ana Moreiras. Deste xeito, volve o debuxo á cidade, cun conxunto de actividades organizadas polo Concello e Compostela Ilustrada nas que se mesturan ilustración e feminismo, gracias a unhas convidadas de primeiro nivel que reflexionarán sobre A conciencia do debuxo. Catro artistas que crearon traballos reivindicativos do papel da muller no pasado e no presente. Todas elas son autoras de textos e imaxes de diferentes publicacións nas que plasman a súa visión de situacións que necesitaban saír á luz. As xornadas prolonganse ata o sábado. ECG