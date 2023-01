Compostela, mellor destino a nivel nacional de calidade turística

Santiago. A Secretaría de Estado de Turismo ven de escoller Compostela como Mellor Destino Sicted (Sistema Integral da Calidade Turística Española en Destinos) de España. Así o comunicou o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, nunha rolda de prensa xunto á xerente de Turismo da cidade, Flavia Ramil. O galardón destaca o compromiso da concellería en prol da competitividade a través do fomento da calidade. Así mesmo, Santiago ficou en 2º lugar como Mellor proxecto de mellora de destino e As Casas do Cebro e de Afora obtiveron o 3º en Mellor actuación de Sostibilidade. Os premios Sicted entregaranse nun evento na feria Fitur o vindeiro xoves. ECG