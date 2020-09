Compostela perdió este verano más de 50 negocios hoteleros respecto a 2019

Santiago perdió más de cincuenta establecimientos hoteleros en el último año, según los estudios elaborados por el Instituto Galego de Estadística (IGE). En su último informe se recoge que la capital gallega contaba el pasado mes de julio con 112 hoteles o pensiones abiertas, una cifra muy por debajo de la que se registraba en el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaban 165, según la misma fuente. Así, la reducción de establecimientos también se ve reflejada en el número de plazas hoteleras, cuya cifra también descendió de 7.821 a 5.367. Evidentemente, en estas estadísticas del IGE influye la pandemia del coronavirus, que ha obligado a muchos empresarios del sector a no abrir las puertas de sus negocios este verano teniendo en cuenta las bajas expectativas.

En la última década, el sector vivió su mejor momento en el verano de 2015. Aquel mes de julio, la ciudad disponía de 180 establecimientos hoteleros abiertos, recogen las estimaciones del IGE. Esto se traducía en una oferta de 8.140 plazas hoteleras. A partir de entonces, el número de negocios se vino abajo hasta alcanzar las cifras actuales. ¿El motivo? En parte la moratoria que estableció el anterior equipo de gobierno para limitar la apertura de este tipo de establecimientos en el casco histórico, sobre todo, con el objetivo de proteger el entorno, evitar la masificación y asentar población.

Muy posiblemente a consecuencia de este recorte de liciencias, la cifra de alojamientos abiertos, que varía cada mes del año, inició una tendencia a la baja. Siguiendo con julio, mes de las fiestas del Apóstol, como referencia, en el año 2016 se contaban 178 negocios (8.210 plazas); en 2017, 167 (7.803 camas); en 2018, 165 (7.752 plazas); y el 2019; 165 (7.821 camas).

La oferta tanto de alojamientos como de plazas suele variar notablemente en base a cada temporada del año: en Compostela el turismo no está desestacionalizado, y en el invierno se nota un bajón de la demanda, por lo que la oferta también disminuye. Así, primavera, verano y la primera parte del otoño suele concentrar la mayor oferta anual, pero en el invierno las cifras bajan considerablemente.

Antes de que estallara la crisis sanitaria y social del coronavirus, en el mes de enero los visitantes que llegaban a Santiago disponían, siempre según los estudios del Instituto Galego de Estadística, de 119 hoteles o pensiones (6.661 plazas); un mes después eran 127 (6.982), pero en marzo con la pandemia todo se vino abajo. El citado organismo no ofrece más datos hasta el pasado mes de julio, a la espera de conocer los resultados de agosto. Si bien todo apunta que se alcazarán cifras un poco mejores, es evidente que no tendrán nada que ver con el resultado de años anteriores. La Asociación Hostelería Compostela ya avanzó que no fueron pocos los establecimientos que han decidido permanecer cerrados dado el contexto actual y el bajón en el número de visitantes que recibe la ciudad.

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICOS. Por otro lado, a las plazas de establecimientos hay que sumar la oferta de las viviendas de uso turístico, un modelo de negocio que en los últimos años se ha incrementado considerablemente en la capital gallega. Según informaciones publicadas, Santiago contaba el pasado mes de agosto con 737 pisos turísticos registrados, lo que se traduce en un total de 3.764 plazas, que se sumarían a la de los hoteles. Este número se ha visto incrementado en relación con el registrado en el mes de enero, cuando se tenía constancia de la existencia de 626 viviendas de este tipo.

Lo cierto es que la creciente llegada de peregrinos y turistas a la ciudad ha provocado que la capital gallega aumentase en las últimas décadas los negocios dedicados a satisfacer la demanda, hasta el punto que Compostela se ha convertido en una urbe altamente dependiente de este sector. Que atraviesen serias dificultades las empresas enfocadas al turismo significa que también las sufrirán no pocas familias de la ciudad. La esperanza ahora se deposita en el Año Santo, su posible prórroga y una vacuna.