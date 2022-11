Compostela se retira y apoya la candidatura de A Coruña para la IA

Tras una nueva reunión con los grupos políticos y agentes económicos y sociales de la ciudad, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, hizo pública la decisión “unánime” por la cual “como capital gallega tenemos el deber de apoyar la candidatura de Galicia”, es decir, la de A Coruña. “Aunque discrepamos en los criterios que se emplearon para tomar esa decisión, nosotros no vamos a debilitarla, vamos a colaborar con ella”, matizó.

La decisión fue tomada luego de una reunión en la que participaron el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, y el de Presidencia y Relaciones Institucionales, Sindo Guinarte; los portavoces de los grupos de la Corporación Municipal; el rector de la Universidad de Santiago, Antonio López; y representantes de la Cámara de Comercio, el Club Financiero, el Foro Cívico y de la Asociación empresarial del Tambre. Todos acordaron que después de la decisión que tomó el Nodo de Inteligencia Artificial de apoyar la candidatura de A Coruña, y aun “discrepando en los criterios que se emplearon” para tomar la decisión, “diferentes a los que establece el decreto del Ministerio”, el papel de la capital de Galicia es apoyar a la candidatura gallega.

El alcalde tiende la mano además a la ciudad herculina con los activos de la ciudad de Santiago para armar una candidatura “dejando fuera localismos” y para “facilitar y hacer posible que A Coruña compita realmente”. Sánchez Bugallo insiste en que “A Coruña podrá contar con las aportaciones de nuestra Universidad, de nuestro aeropuerto y de las instalaciones y servicios que tienen su sede en Santiago” refiriéndose al CESGA y a la AMTEGA, pues “no tendría sentido ganar en Galicia para perder la carrera en España”.

BNG. Por su parte, el BNG también quiso valorar el contenido de la reunión. Goretti Sanmartín confirmó que “foi unánime a decisión de non presentar unha candidatura individual como Santiago” y que “o lóxico era facer a presentación dunha candidatura de país. Despois de que a Xunta de Galicia decidise que a candidatura sexa a da Coruña o propio é que Santiago o apoie e aporte valores desta cidade, tanto a nivel conectividade como a nivel investigación da USC”. También añadió que “foi unánime o planteamento de mudar o procedemento de escolla, de tal maneira que no houbese, como ocorreu ahora, un procedemento levado a cabo por cada localidade a nivel individual e non unha reflexión conxunta sobre que era o que se precisaba”.