Compostela, una ciudad para la música

Que Santiago es una ciudad musical es incuestionable. Y, si se escribe en pasado, no cambia el sentido de esta realidad.

Compostela con su música y sus músicos –sean de aquí, importados o venidos de fuera- ha sido siempre un lugar que ha querido y ha sabido acoger el arte de Euterpe y, además, de un modo que ya otros muchos pueblos quisieran. Sus centenarias piedras han sido testigos de excepción. ¡Si ellas hablaran!... Hagámoslo, tímida y resumidamente en su lugar.

¿Dónde ha florecido y cultivado la mejor y más primigenia polifonía medieval?... En Compostela. Véase y compárese el Códice Calixtino con otros, tanto de su época como anteriores o posteriores. Elaborado allá por la 2ª mitad del siglo XII, cuando al mismo tiempo se alzaba una joya pétrea que se puede admirar en el mismo templo -el Pórtico de la Gloria- ese Codex no solo es la primera “Guía del Peregrino”, sino que, para quienes conocen toda su riqueza en el aspecto musical, es de lo más novedoso y sublime. Calixtino y Pórtico son obras maestras que, cada una en su orden, han situado a Compostela en la avanzadilla de la música y la cultura de Occidente.

¿Dónde se ha desarrollado un vasto abanico de melodías galaico-portuguesas de incalculable e inusitado valor?... En Compostela y su entorno. Véase la cuantiosa producción de cantigas, fruto de la proliferación de numerosos trovadores, de cuyos nombres dan cuenta jugosos Cancioneros, así como nuestro mismo acervo popular. Melodías y poesías que traspasan nuestras fronteras y recogen los sentimientos de todo un pueblo, sus gentes, sus sentires, anhelos y pesares. Obras de personajes que, hoy perdidos en el tiempo, entonces se codearon con los más grandes de la Corte (reyes, burgueses, otros eruditos de su época). Al margen de aconteceres históricos, a poco que se conozca hoy Compostela, ¿quién no ha oído hablar “del” Joan Aira, o “del” Airas Nunes u otros nombres de negocios, calles o lugares que remiten a ese fantástico pasado?... No son solo palabras señeras de nuestras rúas. Son apelativos que han calado –y recalado- y por eso están presentes en el ahora.

Incluso en las etapas que podrían calificarse de catastróficas, ya sea a nivel humano –el S. XIV, tristemente conocido por la gran pandemia de la peste negra- o a nivel cultural –los Siglos Oscuros, del XVI al XVIII, marcados por la pérdida y vigor de nuestra lengua y literatura-, hay motivos para creer que, en el ámbito musical, no hubo un silencio absoluto. De otro modo ¿cómo se explicaría el discreto, pero nada desdeñable “renacimiento” de los siglos XV y XVI, y el no menos esplendoroso y brillante “barroco” del XVII y gran parte del XVIII? Tuvo que haber un hilo de continuidad.

Volviendo al inicio, Compostela, ciudad musical ... ¿No perdura hoy esa dádiva histórica? Es bueno diferenciar entre calidad y cantidad, innovación y excelencia, pero aun así nadie duda de que aquí hay una proliferación musical de enorme calibre.

Aun hoy hay días y ocasiones en que resulta imposible acudir a tanto concierto/recital o sesión musical, programados casi a la misma hora y en no próximos lugares. La opción final depende de gustos y aficiones y quizás no tanto de saturación pues, siendo música, bienvenido sea todo. La cuestión es no acabar cual agotados correcaminos o atolondrados ebrios melódicos.

Dando un salto en el tiempo, como cada mes de agosto, se celebran los Cursos U. I. Música en Compostela, que durante la friolera de casi 65 años -toda una eternidad en los tiempos que corren- han atraído a Santiago a maestros, profesionales y alumnos de todos los continentes. La oferta aumenta. La elección es más compleja.

Al margen de circunstancias o de coyunturas temporales, aunque parezca una perogrullada, cabe recalcar que la música más real, la que más llega al común de las gentes, es la que se hace en vivo y en directo, con o sin instrumentos, sobre o sin escenarios. No hace falta mucha tramoya para hacer vibrar las notas. Detrás de cada cadencia, de cada arpegio, hay alguien que enciende la maquinaria y, para bien o para mal, ese sonido o ruido no resulta indiferente.

Dicho de otra forma, la música no nace, se hace. Discurre en el tiempo y es fruto de una destreza para algunos cuasi desconocida y, por ello, quizás poco valorada. Puede calificarse de “celestial”, pero no cae del cielo.

Justo es reconocer el valor de la música, sus intrínsecos poderes y los esfuerzos que requiere (o debiera precisar), pero también poner el acento –una vez más- en el gran tesoro que alberga esta ciudad, musical en su esencia, en sus raíces, en su devenir y en este presente.

¿Quién se extraña de que, paseando por sus calles y plazas hallemos en casi cada esquina un músico con una partitura, o improvisando melodías que atrapan por su singular sonoridad?

Que nada nos prive de algo tan propio, tan nuestro, tan de Compostela: su música y sus músicos. ¡Que siga, que suene, que rule y que no decaiga!