Compromiso, sacrificio e servizo público

Andainas, eventos deportivos, vixilancia de concertos... Son algunhas das tarefas realizadas de forma cotiá pola agrupación de voluntarios de Protección Civil nestes 25 anos na cidade, marcadas por actuacións extraordinarias en desastres como o do Alvia e en outros máis festivos como os Anos Santos. Nun 2021 no que a vida tal e como a coñeciamos segue sen facer acto de presencia, o compromiso e o altruísmo dos voluntarios de Protección Civil en Santiago valen para recordar os bos valores que inda conforman o ADN das persoas.

Baixo a coordinación de Begoña del Río, recentemente galardoada coa Medalla ao Mérito da Protección Civil, a agrupación celebra un aniversario marcado polas actuacións nos cribados sanitarios, o reparto de alimentos a familias necesitadas, a axuda a nenos sen recursos tecnolóxicos, o reparto de máscaras ao comezo da pandemia ou a organización da vacinación en Amio. Todo comezou hai xa 25 anos, en 1996, nun pavillón de madeira da rúa Trindade, compartido con outros servizos do Concello. “Empezaron cunha mesa, unha cadeira e uns chalecos prestados, os voluntarios levaban a súa propia roupa”, explica Begoña del Río. Todo ata converterse nun servizo imprescindible na cidade grazas a voluntarios en continua formación e con profunda vontade de servizo público. “Non sería entendible o funcionamento da cidade sen o compromiso e a xenerosidade de Protección Civil”, afirma a xefa de Protección Civil en Santiago.

Adrián Requeijo leva un ano en Protección Civil, Jacobo Sánchez ano e medio, e Cristina Pérez uns oito meses. Adrián comezou pola curiosidade que lle producía desde pequeno ver a toda esa xente que se esforzaba por axudar ao resto, e ela fíxoo buscando un cambio na súa vida. “Recordo o meu primeiro operativo: un obradoiro con moitísima xente. E non estás acostumado a estar no rol de ter que controlar ao público. Eres a cabeza visible e a quen preguntan todo”, rememora Adrián. “De algunha forma o meu primeiro operativo tamén é o que máis recordo. Nervios e moitas preguntas”, explica Cristina. “Todos os días recorremos os Camiños de Santiago, controlamos que os peregrinos leven a máscara, e atendemos as súas preguntas sobre onde albergarse ou axudamos se teñen algunha lesión”, conta Adrián. Para Cristina, Protección Civil é un grupo de apoio ás diferentes forzas da cidade, un complemento para chegar a todo.

Ambos chegaron á agrupación coa pandemia presente, e ambos fixeron do seu voluntariado unha rutina laboral máis. Durante estes meses, axudaron a diario no reparto de alimentos a familias necesitadas, ata 84 nun só día. Tamén levaban medicamentos e alimentos a persoas maiores durante o confinamento, e sacaban un sorriso a todos cando ás 20.00 horas felicitaban os aniversarios mirando aos balcóns.

ACTUACIÓNS QUE MARCAN. Os máis veteranos non esquecen a andaina solidaria reclamando a liberdade para José Antonio Ortega Lara e Cosme Delclaux efectuada no Camiño de Santiago en febreiro de 1997, ou a madrugada do 22 de maio dese mesmo ano, cando a terra tremeu na cidade e os voluntarios estiveron toda a noite comprobando pontes e grandes estruturas, en prevención de danos ou derrubamentos. E en 1999 a Agrupación enfrontouse ao seu primeiro Ano Santo. Nas súas retinas, aquel novembro do 2002 no que o Prestige tinguiu de negro as costas galegas e os voluntarios de Santiago tamén se desprazaron ás praias afectadas. Outro punto de inflexión foi o terrible accidente do tren Alvia, o 24 de xullo de 2013. Protección Civil non só traballou a pé de vía senón que tamén acompañaron aos familiares na morgue improvisada na que se converteu o Multiusos de Sar.

TRES NOVOS VEHÍCULOS. A maiores do acto homenaxe dos 25 anos, o Obradoiro acolleu a presentación dos tres novos vehículos cos que contará Protección Civil: un vehículo todo camiño, un todo terreo e un furgón para o seu emprego dentro do concello ou en concellos limítrofes en materia de protección civil e na atención ás emerxencias. Cun custo total de 120.000 euros, foi financiada polo Concello de Santiago, con 10.000 euros, e pola Xunta, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e a Deputación da Coruña, con 55.000 € cada unha.