“¡Con 80 años conservarás tu pijama de tartán rojo, y hecho en Santiago!”

Lola, qué les puedo pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos. ¿Pueden encontrar en tu tienda, Lunares en Mayo, algo para mí?

¡Claro, María! Nuestra línea de pijamas de adulto y niño, para que las mamis, abuelas y demás vayan a juego. Luego también sacamos unos trajes pijameros para la marca Lola Moon, que inauguramos justo una semana antes de que nos confinaron; por eso todavía no se conoce mucho.

Esto de los trajes pijameros es un puntazo. Supercómodos y estilosos.

Sí, son un auge. Y están elaborados en seda, que puedes ponértelos para estar en casa, ya que pasamos tanto tiempo en ella..., pero fue una propuesta que pensábamos lanzar hacia la primavera, al tratarse de estampados más llamativos. Además, ahora es muy tendencia salir con este tipo de prenda a la calle, pero ya antes de que nos confinaran.

De hecho, yo más de una vez me lo puse para salir.

Claro, es que no quiere decir que sean solo prendas de casa.

Porque también depende de los complementos que te pongas...

Exacto. Y, además, aprovechando las tendencias y las circunstancias, son supercómodos y puedes estar muy estilosa en casa si tienes que conectarte a una videoconferencia, por ejemplo.

De hecho, ya los tuvimos hace unos años, y se vendieron genial, porque al fin y al cabo son unos pantalones fluidos y unas camisas, donde lo principal son los estampados, que destacan mucho: galgos, flores..., muy favorecedores y muy cómodos.

Y en cuanto a los pijamas de viyela de Lunares en Mayo, los lanzamos antes del Black Friday, y tuvimos mucha aceptación. Estamos contentísimas. Gustaron mucho. Y nos hizo muchísima ilusión porque nos costó llegar a tiempo, ya que para las firmas pequeñas, sacar colecciones entre campañas no es nada fácil, porque los proveedores y el taller tienen menos personal, las telas tardan mucho más..., pero al final llegamos.

Siguiendo con los pijamas de viyela, donde adultos y pequeños pueden vestir iguales, ¿qué es lo que tenemos disponible?

En infantil, van de la talla 4 a la 16; en adulto, S, M, L y XL. Son muy ponibles y los tenemos con estampados típicamente navideño: el tartán, que es el cuadro escocés, en rojo y verde... y que se presta mucho para hacerse una foto en familia, todos iguales, y mandarla como felicitación navideña. Y también tenemos otro modelo en flores.

Quedan muy bonitos. De hecho, varios clientes nos enviaron sus fotos y la verdad es que estaban muy guapos con los niños, y demás.

¿Y de precio qué tal, Lola?

Están genial, como digo yo, precio COVID (risas). Y es que lo que necesitamos es que haya movimiento en nuestras tiendas, sobre todo en las de calle. Aunque sí es cierto que la gente se está concienciando mucho y cada vez más para hacer sus regalos en la zona donde viva. Porque también damos alegría a las calles, porque está la gente como muy decaída, cosa normal. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte.

Por eso, el pijama de niña cuesta 39,95 euros y el de adulto, 49,95. Está hecho en Galicia, concretamente en Santiago, los tejidos son de máxima calidad, van envivados, con botoncito..., con todo lujo de detalle. Todo cuenta, es como una cadena. Damos trabajo a los talleres, que están un poco parados, porque las ventas tampoco fueron muchas.

¿Y si hablamos de los conjuntos pijameros, en seda, de Lola Moon?

Son solo para adulto, en este caso. El precio es 79,95 las dos piezas. Y quedan muy vistosas porque puedes sacarles mucho partido, incluso por separado, con un vaquero por ejemplo.

¿Y qué me dices de las mascarillas, Lola? Ahora son otra línea de negocio...

Pues mira, nosotras llevamos haciéndolas desde mayo y la verdad es que en verano arrasamos. Nos dieron muchas alegrías en un momento en que ni siquiera las había de talla infantil en las farmacias.

Ahora es cierto que todo el mundo las hace, no sé si todas son homologadas, pero nosotros seguimos vendiéndolas, aunque no de la misma manera de antes.

Sí te digo que no hay mascarilla a juego con el pijama porque nosotros nos basamos en que todas las telas estén certificadas. La viyela nos parecía excesivo porque es un tejido muy grueso y no respiras bien. Para eso solo utilizamos algodón 100 %, un forro especial que es antialérgico y antibacteriano. Son productos que no en todos los estampados se pueden hacer.

Y la seda tampoco está homologada para confeccionar mascarillas.

Bueno, creo que tienes alguna novedad más que contarme, Lola...

¡Sí! Con los pijamas sí que hay a juego unos bebotes, unos muñecos monísimos que van con la misma tela de viyela. Es un regalo estupendo, la verdad. Además, los trajes están hechos a mano, no es el típico de juguetería de poliéster. Y cuestan 44,95 euros con todo el trajecito y la capota. Están muy bonitos.

Además, tú vienes del gigante textil. Ahora mismo tiene que ser más complicado.

¡Si me llegan a decir que iba a pasar esto, a lo mejor no lo intentaba! (risas). Ahora lo que toca es luchar. Porque... a 1 de enero de 2020 no me imaginaba ni vender muñecos ni pijamas de viyela. Lo bueno es no quedarse de brazos cruzados, hay que seguir estrujándose la cabeza, porque ya vendrán tiempos mejores. Asimismo, me gustaría resaltar que hablamos de calidad made in Galicia. Así que tenemos que apoyarnos los unos a los otros.

Y tanto, Lola. Reinventarse es más necesario que nunca.

Pues sí. Y otra cosa: parece que hacer un pijama es fácil hay muchos proveedores implicados. Además, nosotros los embalamos en unas cajas de cartón reciclado. Nuestros envoltorios son muy vintage.

Hacéis lo posible para que estemos guapos y calentitos en casa.

Y para que llaméis la atención, y con calidad. Porque estos tejidos son eternos. ¡Tendrás 80 años y conservarás tu pijama de tartán rojo!