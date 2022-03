“Con las bombas era imposible descansar y al llegar aquí dormí 15 horas seguidas”

La cara de la guerra de Ucrania en Compostela se refleja en las ojeras de los refugiados que se encuentran en la hospedería del Seminario Mayor. En el ambiente se respira las infinitas ganas de estar informado entre los adultos, mientras los pequeños se encuentran pegados a consolas como si nada de lo que estuviera pasando fuera con ellos. Preocupación constante por los maridos, padres e hijos mayores que dejaron atrás para salvar sus propias vidas. Entre todos ellos se encuentra un joven de 21 años. Se trata de Artur Shokovskyi, que no pudo unirse a la defensa de Ucrania porque tiene diabetes. Por ese motivo cruzó la frontera.

Es el único de los 51 refugiados que sabe hablar inglés, y gracias a eso podemos comunicarnos. La decisión de subirse a un autobús y dejar atrás toda su vida fue de una dureza extrema, tal y como reconoce.

Su ciudad natal es Cheskasy, que no es uno de los puntos calientes de la guerra pese a estar a solo doscientos kilómetros de la capital, Kiev. Relata que “en mi ciudad no hay militares rusos” y explica que, dentro de todo lo malo, es un lugar en el que se puede estar a salvo, pese a que “ningún lugar es seguro”.

Este joven estuvo tres días y medio en la carretera para llegar a la capital gallega entre dos buses. Su madre se despidió de él entre lágrimas. Ella no vino con él porque decidió quedarse con su padre. Dentro de un día ambos progenitores defenderán las filas ucranianas. Artur explica que “nuestro Gobierno pide que el territorio del oeste y la parte central del país vayan a la guerra porque deben mantener la economía, por eso mis padres deben de ir”.

Ser útil pese a la distancia. Una de las formas que se le ocurre a este joven para poder ayudar, desde la distancia, a su país es ser voluntario en la capital gallega. Como las personas que le están ayudando en Santiago desde que llegó. Artur se siente muy agradecido por todo. Aprendió la palabra gracias y la utiliza bastante. Da gracias por el hospedaje, por la comida que le proporcionan, por el trato recibido... Al saber inglés puede colaborar entre personas que hablen ruso, ucraniano e inglés, ya que son los idiomas que él domina.

Este joven cuenta que “ahora es más fácil de llevar todo lo que ocurre”, ya que “la primera semana de la guerra pasé el peor momento de mi vida”, señala. Shokovskyi intenta buscar las palabras adecuadas para explicar cómo se vive esa situación, porque “no sabes que va a pasar en los próximos minutos y no puedes dormir, intentas dormir y te despiertas cada cincuenta minutos, debes de buscar un búnker, un lugar donde estar a salvo”.

Artur confiesa que “empecé a dormir aquí. La primera vez que lo conseguí dormí quince horas porque, como te dije, cuando todo comenzó se escuchaban bombas y muchos proyectiles al aire”.

Antes de venir a España sus amigos y él eran voluntarios. Cuenta que hay voluntariado para casi todo, como “ayudar a cocinar para los militares, empaquetar el material humanitario, donaciones para la armada, coser material militar, transportar a personas de una ciudad a otra, llevar los sacos de arenas que necesitan los soldados...”

Futuro. Su plan era ir a Marbella, porque la mujer de un primo vive allí, con el fin de buscar trabajo y seguir aprendiendo español. Sin embargo, horas más tarde, tras terminar la entrevista, recibió un mensaje de su familiar donde le deciía que no hay trabajo en la turística localidad malagueña. Sus planes vuelven a cambiar: “creo que me quedaré en Santiago por ahora, no quiero ser una carga para nadie”, explica a EL CORREO.

La USC lleva tres días dándoles clases a los recién llegados para que puedan desenvolverse con nuestro idioma. El ucraniano confiesa que el español le parece muy complicado porque “los españoles usáis muchas palabras para decir lo mismo”.

Fin de la guerra. En la hospedería del seminario mayor todos los refugiados están conectados a las noticias del día constantemente para saber qué ocurre, cómo va todo. El silencio se apodera de ellos a la hora de la comida. Comen y miran sus teléfonos como autómatas y cuando no lo hacen no se escucha ninguna risa, ningún atisbo de alegría, solo el barullo del comedor.

Artur Shokovskyi es contundente cuando dice que “dejé Ucrania con un solo pensamiento y es que esto, no va a durar tanto”, además cuenta que “por lo que leo y escucho, la guerra debería terminar a finales de abril, no está tan lejos”.

Aunque este joven no quiere atribuirse mérito de ningún tipo, explica que “tienes que entender que soy una de las personas que no viene de los puntos calientes de la guerra, yo no tengo un shock tan grande como muchas de las personas que estaban conmigo en el autobús. Porque muchas de ellas no saben si sus casas siguen en pie y eso es lo más duro de todo”. O sea, “no saben si cuando vuelvan podrán volver a su casa o estará destruida. No saben si su familia está en el búnker o en casa, o en otra ciudad, aquí hay gente mucho peor que yo”, pero por supuesto que “quiero volver a Ucrania para ver y estar con mi familia y amigos”.

Este joven tiene la esperanza en que abril sea un mes clave. Confía mucho en el presidente de su país, ya que opina que Zelenski es valiente y defiende al pueblo ucraniano. Es positivo pese a la incertidumbre. Nadie sabe lo que ocurrirá pero como dice el dicho “la esperanza es lo último que se pierde”.