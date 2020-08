Concello y Viaqua lanzan una campaña para un consumo responsable de agua

El Concello de Santiago y Viaqua han lanzado una campaña para concienciar a los vecinos de la capital gallega de la importancia de hacer un “consumo racional, ajustado y solidario del agua”, y evitar así situaciones de sequía. La concejala de Medio Ambiente, Mila Castro, y la gerente en Santiago de Viaqua, Ana Teijeiro, presentaron ayer la iniciativa, a través de la cual se recuerda que la situación climatológica de los últimos años ha tenido un impacto en los caudales ecológicos de los ríos, especialmente en verano. Para tratar de anticiparse a las situaciones de sequía y mantener las reservas durante el período vacacional, especialmente en un año donde el agua es crítica también desde un punto de vista sanitario, “resulta imprescindible reducir el consumo”, explicaron los promotores durante la presentación.

Asimismo, Mila Castro envió, no obstante, un mensaje de “tranquilidad”, ya que “en este momento, no hay problemas de abastecimiento” en el Ayuntamiento. Sin embargo, esto no es impedimento para “concienciar de que el agua es un recurso natural escaso” que debe utilizarse de “manera racional y responsable”, destacó durante su intervención en la rueda de presnsa que se celebró en Raxoi.

Por su parte, Ana Teijeiro insistió en que la capacidad de suministro en Compostela está garantizada, pero añadió que es necesario actuar de manera preventiva para “mantener la sostenibilidad de los recursos”.

Para un uso más racional, la campaña incide en consejos como el uso preferente de la ducha frente al baño, la utilización de la lavadora y del lavavajillas a plena carga y en programa económico, evitar el lavado de coches o patios con agua potable, cerrar la lave de paso de la vivienda si se va a estar varios días fuera o evitar regar plantas y jardines con agua potable y en horas de más calor.

Los diferentes mensajes de sensibilización se difundirán a través de carteles informativos que se colocarán en centros y dependencias municipales, entre las asociaciones vecinales y también entre los centros educativos una vez que se abran. Además, aparecerán a través de las diferentes redes sociales.

La gerente en Santiago de Viaqua aprovechó la rueda de prensa para recordar que la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santiago cuenta con una capacidad nominal de tratamiento de 900 l/s, superior al caudal punta en días de máximo consumo. En esta instalación trabaja personal mediante turnos las 24 horas de los 365 días al año.

Además, el agua tratada se almacena en el depósito de la ETAP y se distribuye a los depósitos mediante la estación de bombeo a los cuatro contenedores de cabecera – Polígono do Tambre, Sionlla, Vilares e A Almáciga- y a los dos depósitos de distribución, en Salgueiriños y en el Monte do Gozo. En total, estos seis tanques tienen una capacidad de casi 70.000 metros cúbicos.

La red de abastecimiento de Santiago presenta una estructura ramificada, aunque en el núcleo urbano la red se encuentra mallada casi en su totalidad. En total, son 584,69 kilómetros de una red muy heterogénea en cuanto a material y diámetro.