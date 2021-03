Concentración de Fridays for Future Compostela para esixir acción fronte á emerxencia climática

Santiago. Fridays for Future Compostela-Xuventude polo clima concentrouse onte, baixo o lema #NonMáisPromesasBaleiras, para denunciar a inacción dos Estados comprometidos no marco do Acordo de París, en coordinación coa Folga Mundial polo Clima na que participarán personalidades do movemento, como Greta Thunberg. “Ao rubricar este acordo, os Gobernos asinantes están obrigados a evitar un cambio climático perigoso mantendo o quecemento global moi por debaixo dos 2°C e esforzándose para limitalo a 1,5° C”, indicaron dende a asociación. Ademais, engadiron que é necesario reforzar a capacidade dos países para facer fronte aos efectos do cambio climático. Aínda así, din que os datos das Nacións Unidas indican que “a falta de ambición e de compromiso dos países lévanos cara un aumento da temperatura global moi por riba dos 3 ºC”.

A concentración tivo lugar onte pola mañá na Alameda, e durante a xuntanza, Fridays for Future Compostela-Xuventude polo clima manifestaronse empurrados pola “urxencia da situación actual”. “O 2020 foi o ano máis cálido xamais rexistrado. Ademais, nesta ocasión afrontamos unha gravísima crise sanitaria, en parte causada pola perda de biodiversidade debido á fraxilidade dos ecosistemas e dun proceso de globalización que non coñece límites”, sinalaron.

Fridays for Future é un movemento ecoloxista e apartidista da mocidade internacional que reclama acción contra o cambio climático e o quecemento global. REDAC.