Concerto da Real Filharmonía de Galicia en Santiago, ao son de instrumentos milenarios

Santiago. A igrexia de San Martiño Pinario acollerá o vindeiro venres, 9 de xullo, un concerto da Real Filharmonía de Galicia, acompañada do músico multiinstrumentalista Abraham Cunqueiro. O evento musical orixinouse coma unha iniciativa para achegar a música clásica a novos públicos e emprazamentos dentro da cidade de Compostela.

Baixo a dirección titular e artística do mestre Paul Daniel, o público terá a ocasión de escoitar fragmentos de diferentes obras clásicas, en particular da Suite Alcina de Haendel, da Suite Dardanus de Rameau, de A raíña das fadas de Purcell ou de Os paxaros de Respighi.

Mais a particularidade reside nos instrumentos empregados polo músico Abraham Cupeiro. Natural de Sarria, Cupeiro despregará sobre o escenario instrumentos de vento pouco coñecidos, esquecidos no tempo. De diferentes épocas e lugares, estes instrumentos chegan a remontarse ata hai máis de 2.000 anos, salvados e reconstruídos polo propio Cupeiro na procura de sonoridades innovadoras e da creación de músicas orixinais e propias.

De entre esta colección destaca o kárnix, unha trompeta de Ferro rescatada hai dez anos polo músico, restaurada seguindo a imaxe dunha moeda romana. O impresionante instrumento de vento acada nada menos que tres metros de lonxitude. Trátase dunha trompeta celta, que presenta no seu alto, presidindo, un animal mitolóxico.

Sobre o escenario, tamén poderemos ver un instrumento ancestral da tradición e da cultura galega: a corna, propia da Idade de Pedra. Con só tres buratos e fabricadas empregando o corno dunha vaca ou dun boi, as cornas ou cornos labrábanse no seu exterior con motivos correspondentes aos seus usos, empregando a cor. Durante séculos foi usada polos pastores de Galicia para recadar o gando, aínda que na segunda metade do século XX xa se consideraba extinguida. Este instrumento difire dos demais en ser unha peza orixinal sen datar, mentresque o resto de reproducións elaboradas por Abraham Cunqueiro son instrumentos milenarios.

O concerto baixo a batuta de Paul Daniel terá lugar na igrexa ás 20.30 horas. Aínda que o acceso é gratuíto, cómpre facerse cun convite, polo que será preciso reservar un asento a partir da plataforma www.compostelacultura.gal. As entradas estarán dispoñibles a partir deste mesmo luns, 5 de xullo, ás 10.00 horas. Trátase dunha ocasión idónea para mesturar a música clásica da Real Filharmonía de Galicia coa historia e tradición que garda a colección de instrumentos milenarios do sarriao Abraham Cupeiro.