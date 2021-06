Concerto inspirado na obra de Maruja Roca

música. A sala Mozart do Auditorio de Galicia acolle o día 9 de Xuño ás 20.30 horas é a estrea absoluta do concerto 120 Fotorafías + 8 Fabulacións. É unha ollada multidisciplinar á obra da fotógrafa Maruja Roca con música de Pablo Sanmamed creada especialmente para o

espectáculo. Un total de oito composicións narrativas contemporáneas que, con influencias doutras sonoridades, verquen en partituras os líquidos de revelado.

Debedora dos encontros escenificados que Maruja Roca provocaba na súa fotografía, a proposta reúne

por primeira vez nun escenario ao pianista Iago Mourinho, á acordeonista Helena Sousa e á violinista María José Pampano xunto cos autores do libro, o editor fotográfico Eutropio Rodríguez e a escritora Nieves Neira Roca, ademais do propio Sanmamed ao contrabaixo. Música, poesía e imaxes trenzadas en homenaxe dunha artista que vén de saír do silencio. A obra de Maruja Roca ficou practicamente esquecida ou tan só na memoria das xentes de Becerreá. Tivo que ser Nieves Neira, sobriña neta de Maruja, e Eutropio Rodríguez quenes compilaron máis de 100 fotografias durante o proceso de investigación que tivo como resultado a edición do libro O Feitizo de Maruja Roca (aCentral Folque. 2020). A súa fotografía sorprende pola súa calidade e estilo. redacción