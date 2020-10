Concerto solidario para visibilizar a esclerose múltiple e recadar fondos para a asociación ACEM

10-N. A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM) organiza este outono o seu evento solidario anual, que desta volta cobra forma de concerto de música online, debido a que a crise sanitaria imposibilitou a realización da que sería a VI Carreira-Andaina solidaria.

Para adaptarse ás circunstancias actuais, a entidade ten preparada xa unha alternativa á altura, que permita visibilizar a enfermidade e obter a captación de fondos precisa para prestar os servizos sociosanitarios que necesitan os pacientes afectados de esclerose múltiple e doutras enfermidades neurodexenerativas semellantes. Este concerto solidario pola esclerose terá lugar o martes 10 de novembro, ás 21 horas, e poderá ser seguido online e en directo coa adquisición dunha entrada solidaria de 10 euros, xa á venda na web do estudo A Ponte. O concerto contará coa actuación desinteresada dos artistas MJ Pérez e a banda Deteriorados. Entre os que adquiran unha entrada do concerto sortearase unha cea para dúas persoas en La Bodeguilla e tamén un circuito termal en As Termas de Cuntis. MJ Pérez é unha cantautora galega que bebe de diferentes estilos, co predominio do rock-pop nos seus primeiros álbums e cun xiro cara sons máis latinos e música de raíz no seu último disco. Suma case 200 concertos por toda Galicia e parte de Portugal. O seu traballo discográfico esta formado por 4 álbums: Ollos que non ven, síntoma de cegueira, Guerrilleira, Casandra e A Luz Prendida. Pola súa banda, Deteriorados é unha banda interxeracional de Country & Blues Heróico do Delta do Morrazo, caracterizados por un estilo moi singular, uns instrumentos pouco convencionais e un repertorio exclusivo. O grupo nace co desexo de continuar creando e desenvolvendo unha actividade cualitativa tras a xubilación, e é a punta da lanza de Vulnerables. A banda está formada por persoas que van dende os 70 anos ata os 20. ecg