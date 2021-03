Concheiros: en quince días empezará la reurbanización del otro margen de la calle

La aparición de una línea eléctrica en medio de la rúa dos Concheiros ha obligado al Concello de Santiago a prorrogar un mes el plazo de ejecución de las obras de humanización, que se extenderán hasta finales de septiembre, tal y como confirmó el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, tras la junta de gobierno local de este lunes. Hasta este punto se desplazó ayer EL CORREO GALLEGO para conocer de primera mano cómo evoluciona la actuación. Allí la maquinaria de obra y los operarios continúan trabajando en un proyecto que ya sufrió retrasos a causa del parón provocado por la primera ola del coronavirus, el año pasado.

Ahora, el objetivo es que la rúa, que es entrada del Camino de Santiago francés en la ciudad del Apóstol, esté lista a finales del tercer trimestre del Año Santo. En conversaciones con este periódico, el concejal de Obras, Javier Fernández, aseguró que el proyecto “avanza a buen ritmo” y que se le concedió esta prórroga de un mes en la ejecución a la empresa concesionaria tras surgir dos imprevistos: “Hubo que sortear el problema que supuso la aparición de una línea de media tensión y también la renovación integral de la red de saneamiento y pluviales, que inicialmente no estaba previsto”. Con esto, apuntó que la constructora tiene derecho a solicitar esta ampliación y que el Concello se lo concedió porque lo consideró “justo”.

Por otro lado, avanzó que en dos semana se empezará a levantar el margen derecho (en dirección descendente) de la rúa. “La empresa nos dice que de momento no es necesario cortar el tráfico rodado, y que se podrá circular por un carril que se habilitará en el margen izquierdo; pero en caso de que esto ralentice los trabajos y ajuste los plazos, no nos quedará más remedio que cerrar la calle”, indicó el edil de Obras.

Fernández incide en que su objetivo es cumplir el nuevo plazo y que la obra esté completamente rematada a finales de septiembre, de lo que está convencido. El proyecto asciende a 2,63 millones de euros, con el IVA incluido, y Fernández sostiene que los imprevistos que surgieron no encarecerán el presupuesto, puesto que otras actuaciones que estaban previstas, como un sistema de riego que finalmente los técnicos no consideran necesario por las características del terreno, no se ejecutarán. Con estas cuantías se compensará el coste de los imprevistos.

“Queremos que la calle quede bien, por eso preferimos que la obra se dilate un mes y que se renueve todo el saneamiento”, concluyó.